Der aufständische libysche General Chalifa Haftar hat nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die Waffenruhe in dem umkämpften Land gebrochen. Haftar habe wiederholt gegen die am vergangenen Wochenende auf der Libyen-Konferenz in Berlin beschlossene Feuerpause verstoßen, sagte Erdoğan vor einer Reise nach Algerien. "Er greift weiter mit allen Mitteln an. Er wird hier aber keinen Erfolg haben", sagte Erdoğan. Haftar sei "ein Mann, der zuvor auch seine Vorgesetzten betrogen hat", sagte er weiter: "Von jemandem wie ihm kann man bei dem Waffenstillstand keine Gnade und Verständnis erwarten."

Auch die international anerkannte libysche Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch sprach von "wiederholten Verstößen" durch Haftars Truppen. Dies mache die Vereinbarung "sinnlos". Milizen, die für die Sarradsch-Regierung kämpfen, berichteten, dass die Truppen Haftars auf die strategisch wichtige Stadt Misrata im Westen des Landes vorrücken. Aus Kreisen von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) hieß es, dass sechs Soldaten der LNA bei Gefechten mit Truppen der Sarradsch-Regierung getötet worden seien.



Auch das seit 2011 bestehende Waffenembargo für Libyen wird nach UN-Angaben von mehreren Ländern verletzt - dabei war die Vereinbarung auf der Berliner Konferenz vor wenigen Tagen noch bekräftigt worden. Doch wie die Libyen-Mission der Vereinten Nationen mitteilte, sind in den vergangenen zehn Tagen zahlreiche Flugzeuge im Westen und Osten Libyens gelandet, um die Konfliktparteien mit Waffen, gepanzerten Fahrzeugen, Militärberatern und Soldaten zu versorgen. Dafür sollen laut UN mehrere der an der Libyen-Konferenz beteiligten Länder verantwortlich sein.



Kriegsparteien torpedieren internationale Bemühungen

In Berlin hatten sich am Sonntag vor einer Woche 16 Länder und internationale Organisationen auf eine Vereinbarung verständigt, die die Einmischung von außen in den Libyenkrieg - etwa über Waffenlieferungen - beenden und einen Friedensprozess ermöglichen soll. In Kürze wollen die UN ein Treffen der Konfliktparteien zur Umsetzung der Waffenruhe einberufen. Die EU berät darüber, wie sie das seit rund neun Jahren bestehende Waffenembargo überwachen kann. Parallel wird im UN-Sicherheitsrat an einer Resolution zur Unterstützung der Berliner Beschlüsse gearbeitet.

Seit der langjährige libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 gestürzt und getötet wurde, herrscht in dem Land ein Bürgerkrieg mit unübersichtlichen Machtverhältnissen, in dem auch Drittstaaten mit rivalisierenden Interessen mitmischen. Für Deutschland ist die Stabilisierung des Landes von Bedeutung, weil viele Flüchtlinge von Libyen aus den Weg über das Mittelmeer nach Europa suchen. Außerdem droht Libyen zum Rückzugsraum für islamistische Terroristen zu werden.