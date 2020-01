Blau erleuchtet sind die Bögen unter der Tower Bridge, blau scheinen auch die Lichter vor der City Hall, dem Londoner Rathaus: Die Farbe Europas, und heute auch die Farbe des Protests. Vor dem Amtssitz des Bürgermeisters stehen hunderte Leute in der Schlange, um jetzt, wenige Stunden vor dem Brexit, ihre Solidarität mit Europa zu zeigen – und vor allem mit den EU-Bürgern.



"London Is Open" heißt die Veranstaltung, zu der Londons Bürgermeister Sadiq Khan geladen hat. Am Geländer der langen Rampe, die sich in einem Kreis in die Halle des Rathauses hinunterschwingt, sind die Flaggen Europas angehängt, am Boden in der Mitte prangt eine große Karte der Hauptstadt.

Viele der Leute, die sich hier einfinden, sprechen Englisch mit französischem, spanischem oder deutschem Akzent. Das Publikum ist bunt durchmischt, ganz so wie die Stadt. "We are all Londoners" steht in großen Buchstaben an der Wand. Rund eine Million EU-Bürger wohnen in der britischen Hauptstadt, die Bedeutung der Einwanderung für die boomende Wirtschaft und Kultur Londons war einer der Hauptgründe, weshalb die Metropole so deutlich für den Verbleib in der EU gestimmt hat. In Southwark, dem Bezirk, in dem das Rathaus steht, waren es 72 Prozent Remain-Stimmen.

Londons Bürgermeister spricht vom gebrochenen Herzen

Sadiq Khan, der Bürgermeister, ist in den vergangenen drei Jahren nicht müde geworden, den Brexit als Irrsinn zu verurteilen. Er hat an pro-europäischen Demonstrationen teilgenommen und sich für ein zweites Referendum eingesetzt, und er hat stets betont, dass London gegen seinen Willen aus der EU gezerrt werde.



Als Khan an diesem Abend mit etwas Verspätung aufs Podium tritt, ist er ernst, er spricht bedächtig und will seinen Kummer gar nicht verschleiern. Er stehe da mit einem gebrochenen Herzen, sagt er. "Es ist meine Überzeugung, dass wir [Remainer] auf der richtigen Seite der Geschichte standen, und deshalb wird das Resultat des Referendums für mich immer schwer zu verdauen sein."

Aber nun sei es Zeit, in die Zukunft zu blicken: "Wir müssen jetzt für unsere europäischen Werte einstehen", zu denen Internationalität und Offenheit gehören. Dann sagt er einen Satz, den man schon oft gehört hat, der aber den Remain-Anhängern an diesem Tag besonders am Herzen liegt: "Wir verlassen die EU, aber ich versichere euch, dass wir Europa nicht verlassen. Europa wird immer ein Teil unserer Identität bleiben." Die Ansprache bleibt kurz, zum Ende sagt er mit offensichtlicher Rührung: "Den EU-Londonern sage ich folgendes: Ihr sei seit geschätzt, bewundert, geliebt, und verehrt. Ihr gehört hierher und werdet immer willkommen sein."

England, wie es sich die Brexit-Anhänger wünschen

Draußen hat es zu regnen begonnen. Angestellte gehen nach Feierabend schnell in Richtung Bahnhof, andere verschwinden in Bars. Es scheint ein ganz normaler Freitagabend zu sein. Während der U-Bahnfahrt nach Westen sitzen links zwei Polen, rechts zwei Brasilianer, die sich laut unterhalten. Wenn man jedoch nach drei Stationen in Westminster aussteigt, ist man in England angekommen, oder vielmehr: In England, wie es sich die Brexit-Anhänger wünschen.

Union Jacks und England-Flaggen sind überall: als Halstuch, als Umhang, als Fahnen an langen Stöcken. Um acht Uhr abends haben sich bereits einige hundert Leute hier eingefunden, in ein paar Stunden soll die große Brexit-Party steigen. Eine dumpfe Trommel ist zu hören, ebenso eine Glocke, die in einem zu bimmelt. Es hat aufgehört zu regnen, aber der Parliament Square ist nass und rutschig, vorsichtig gehen die Leute über den Rasen.



Eine zerknitterte EU-Flagge liegt trist im Matsch – ein Bild, das die Stimmung angemessen wiedergibt: Hier wird der Triumph über die EU gefeiert. "Our Country Again", steht auf einem handgemalten Schild ("es ist wieder unser Land"), und auf einem anderen: "Sperrt die Verräter ein."



Die EU-Fahne im Schlamm, Realität und Symbol zugleich © Henry Nicholls/​Reuters

Manche Besucher geben sachlich Auskunft darüber, weshalb sie hier sind. Catherine Long zum Beispiel, eine 48-jährige Londonerin, die mit ihrer Tochter gekommen ist, sagt, sie sei "sehr glücklich", dass es jetzt endlich mit dem Brexit geklappt habe. Jetzt habe das Land wieder die Kontrolle über die eigenen Gesetze, denn die europäische Integration sei ihr zu weit gegangen.

Bier, Brexiteers und "Rule Britannia"

Aber man trifft auch auf Leute wie Jamie Lilley, einen 59-jährigen Londoner, der ungeniert mit seinen Rechtsnationalismus protzt. Er nennt alle Argumente der harten Brexiteers: das verlorene Empire, das Lammfleisch aus Neuseeland, mit dem er aufgewachsen sei, die vielen Ausländer, die ihn aus seiner Heimatstadt vertrieben hätten.



Er weist auf die große Statue von Winston Churchill, unter der er steht, und zitiert den Staatsmann: Wenn Großbritannien die Wahl hat zwischen Europa und dem weiten Meer, würde es immer das Meer wählen. Auf den Hinweis, dass er doch eine französisch anmutende Baskenmütze trage, reagiert er unwirsch: "Das ist nicht französisch, das ist eine Schiebermütze, in London hergestellt", und zeigt das Label zum Beweis.

Das Pub "Red Lion" unweit des Platzes hat diese Nacht ausnahmsweise geschlossen, aber rund herum stehen die Brexiteers mit Bierdosen. Wer ebenfalls mit einem Union Jack geschmückt vorbeigeht, wird enthusiastisch begrüßt, und immer wieder wird "Rule Britannia" angestimmt.



Mag sein, dass die Leute, die sich in Westminster zur Austrittsfeier zusammenfinden, nicht die Mehrheit der Brexit-Anhänger repräsentieren. Dennoch bleibt die Tatsache, dass der EU-Austritt von Nationalisten und Xenophoben als grölender Triumph gefeiert wird. Wenige Stunden später schlägt es 23 Uhr, und Großbritannien ist raus aus der EU.