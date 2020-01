Wenn man aus dem Bahnhof Piccadilly in Manchester tritt, sieht man sofort: Die Stadt boomt. Noch in den Neunzigerjahren war sie gezeichnet vom postindustriellen Niedergang, so wie viele Orte im englischen Norden. Aber heute präsentiert sich Manchester ganz neu. Baukräne, wohin man blickt: Überall schießen die Hochhäuser aus dem Boden. Der Weg ins Zentrum der Großstadt führt entlang belebter Straßen, vorbei an neu gebauten Hotels und unzähligen schicken Bars, Restaurants und Cafés, in denen die Leute Schlange stehen für einen Sitzplatz.



In den vergangenen 20 Jahren hat die Stadt jede Menge Investitionen angelockt, Unternehmen und kulturelle Institutionen haben sich hier niedergelassen, dazu sind Studenten und kreative Industrien gekommen, sodass die Metropole schneller wächst als die meisten. In einem Ranking der Zeitschrift Economist besetzt sie in Großbritannien den ersten Platz in puncto Lebensqualität. Zudem zählt Manchester zu den europäischen Städten mit der größten Vielfalt an Einwohnern unterschiedlicher Herkunft.

Kaum verwunderlich, dass die Stadt auch ausgesprochen EU-freundlich ist: Beim Brexit-Referendum von 2016 haben die Wählerinnen und Wähler mit einer deutlichen Mehrheit von über 60 Prozent für den Verbleib in der EU gestimmt – mehr als in anderen Städten im Norden Englands.



Im Zentrum dieser wuseligen Metropole sitzt Dominic Jackson am Fenster eines Cafés. Sein Blick ist etwas betrübt. "Remain ist tot", sagt er. "Die Frage ist: Was machen wir jetzt?" Jackson ist 43 Jahre alt und arbeitet als Tramfahrer. Er ist Sekretär der Kampagne Manchester for Europe, die, so wie auch viele andere Initiativen, in den vergangenen drei Jahren versucht hat, Großbritannien doch noch in der EU zu behalten. In den letzten Monaten vor der Neuwahl sind Jackson und seine etwa 20 Mitstreiterinnen und Mitstreiter fast wöchentlich in Manchester und in umliegenden Kommunen auf der Straße gestanden, hat Flugblätter verteilt, mit Leuten diskutiert. Die Kampagne hat Proteste aufgezogen und für Fahrten zu den monumentalen proeuropäischen Demonstrationen in London, die Hunderttausende Teilnehmer zusammenbrachte, hat sie Busse organisiert, die stets ausgebucht waren. Aber alles war vergeblich.



Dominic Jackson © Peter Stäuber/​ZEIT ONLINE

Besonders bitter ist das für Jackson und seine Mitstreiter, weil sie zuweilen das Gefühl hatten, sie könnten zusammen mit den vielen anderen remainern den Brexit am Ende doch noch verhindern. Besonders, nachdem sich die Proeuropäer im Frühling 2018 darauf geeinigt hatten, ein zweites Referendum anzustreben, bot sich ein konkretes Etappenziel, auf das Jacksons Kampagne nun hinarbeiten konnte. "Als sich gegen Ende 2018 herausstellte, dass Theresa Mays Deal so spektakulär unbeliebt war, glaubte ich, wir könnten gewinnen", sagt Jackson. "Aber letzten Endes scheiterten wir an der allgemeinen Ermüdung, sowohl bei Politikern als auch bei der Bevölkerung."



Den zweiten Grund für die endgültige Niederlage von remain sieht er in der Neuwahl im Dezember 2019. Neben der Brexit-Frustration sei das Problem das veraltete Mehrheitssystem gewesen und die Unbeliebtheit des Labour-Chefs Jeremy Corbyn.



Jackson ist sich aber auch bewusst, dass die proeuropäischen Bewegung einiges falsch gemacht hat: "Die People's-Vote-Kampagne hat die Vorteile eines Verbleibs in Europa zu wenig in den Vordergrund gestellt. Sie hätte viel positiver sein sollen."