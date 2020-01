Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber, fährt mit seinem Dienstwagen auch zu CSU-Terminen. Nach Recherchen des Spiegel ist der BMW mit dem belgischen Diplomatenkennzeichen CD-AS-259 in Bayern stationiert und wird von Weber regelmäßig für Fahrten auch zu CSU-Veranstaltungen genutzt, zum Beispiel im derzeitigen Kommunalwahlkampf. Nachfragen unter den Fraktionen im Europaparlament ergaben, dass Weber der einzige Fraktionschef ist, für den diese Sonderregel gilt.



Die Dokumente, auf denen die Entscheidung der Parlamentsverwaltung beruht, sind als vertraulich eingestuft und liegen dem Spiegel vor. Demnach wollte der damalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) in einem Brief vom 24. Juni 2016 dem CSU-Politiker Weber sogar einen zweiten Dienstwagen zur Verfügung stellen lassen. Das Parlament verhinderte das, ermöglichte aber Webers Wunsch, seinen Dienstwagen nebst Fahrer in Bayern zu stationieren.

Die Juraprofessorin Sophie Schönberger von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf kritisiert die Entscheidung: "Herr Weber hat sich durch die Nutzung des Dienstwagens natürlich einen Wettbewerbsvorteil im politischen Konkurrenzkampf verschafft." Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund will den Fall im Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments besprechen. "Gerade im Wahlkampf sollte man scharf drauf achten, dass keinerlei Zweifel am Gebrauch von Dienstwagen oder sonstigen Materialien entstehen, deren Kosten der europäische Steuerzahler trägt", sagt Freund.

Weber sagte gegenüber dem Spiegel, er unternehme alle Fahrten, auch die zu CSU-Terminen, als Fraktionschef der EVP und damit im dienstlichen Interesse.

Der CSU-Politiker war Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl im vergangenen Jahr. Obwohl die EVP die meisten Stimmen erhielt, fand sich im EU-Parlament keine Mehrheit, um ihn als Kommissionspräsidenten zu wählen. Die Mitgliedsstaaten einigten sich schließlich auf die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen, bis dahin deutsche Verteidigungsministerin.