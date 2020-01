Niemand hatte Zweifel daran, wie diese Abstimmung im russischen Parlament ausgeht: Nur einen Tag nach der überraschenden Ankündigung einer Verfassungsreform und dem Rücktritt der Regierung wurde der neue Premierminister Michail Mischustin im Amt bestätigt. Kein Abgeordneter der russischen Staatsduma stimmte dagegen, lediglich die Fraktion der Kommunistischen Partei enthielt sich.



Mit der Verfassungsreform begann Putin ein kompliziertes Spiel, um sich den Machterhalt auch nach dem Ablauf seiner Amtszeit als Präsident im Jahr 2024 zu sichern. Für den neuen Regierungschef ist in diesem Plan die Rolle des Ökonomen vorgesehen, der die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln und damit der wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung entgegenwirken soll. Mit Mischustin entschied sich Putin für einen Technokraten, der dem breiten Publikum kaum bekannt war. In Fachkreisen hatte der ehemalige Leiter der Steuerbehörde dagegen den Ruf von jemandem, der im bürokratischen System sehr effizient arbeiten kann. Ihm wird durchaus zugetraut, auch andere Bereiche der russischen Staatsverwaltung in Ordnung zu bringen. Aber was kann er als Regierungschef wirklich umsetzen?

Der 53-jährige Mischustin kam aus der IT-Branche in die Staatsverwaltung. In den Neunzigerjahren arbeitete er für den Internationalen Computerclub, eine Organisation, die die Verbreitung westlicher Computertechnologien in Russland förderte. 1998 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Steuerbehörde und arbeitete daran, sie technisch zu modernisieren. Später leitete er das Katasteramt und das Amt für die Verwaltung von Sonderwirtschaftszonen. 2008 wechselte er für zwei Jahre in die Privatwirtschaft – zum Unternehmen OFG-Invest, das von seinem ehemaligen Vorgesetzten, dem Ex-Chef der Steuerbehörde Boris Fjodorow, gegründet wurde. Und seit 2010 leitete Mischustin selbst diese Behörde. In dieser Zeit setzte er auf Digitalisierung, brachte die technische Seite der Behörde stark voran und schloss mehrere Steuerschlupflöcher.



Von Sanktionen und Ölpreisverfall hat sich die Wirtschaft nie erholt

Alexej Kudrin, der Leiter des Rechnungshofes und ehemalige Finanzminister, sprach nach der Ernennung von Mischustin sogar von "Hoffnung auf eine Reihe von Reformen". Dabei meinte Kurdrin allerdings keineswegs politische Liberalisierung, sondern eher wirtschaftliche Veränderungen. Der neue Premierminister sei jemand, der ein gutes Gefühl für die Lage der Unternehmer habe, lobte ihn Kudrin. Außerdem habe er "ein Gespür für Digitalisierung und dafür, wie wichtig neue Technologien für die gesamte Wirtschaft sind".

Tatsächlich kündigte Mischustin schon in seiner Antrittsrede im Parlament an, dass digitale Wirtschaft seine Priorität sein wird. Bis jetzt sind die Versuche des russischen Staates, diesen Bereich zu modernisieren, an fehlender Kompetenz, ineffizienter Verwaltung oder anderen Prioritäten – etwa in Sicherheitsfragen – gescheitert. Im vergangenen Jahr wurde etwa ein Fünftel des gesamten Jahresbudgets, das für die Digitalisierung vorgesehen war, innerhalb von drei Tagen Ende Dezember ausgegeben – was aussah, als müssten die Beamten im letzten Moment noch formale Kriterien erfüllen.

Die ökonomischen Aufgaben, die Mischustin lösen muss, sind aber noch größer als die Digitalisierung. In den vergangenen Jahren schwächelte die russische Wirtschaft sehr. Nach der Krim-Annexion belegte der Westen das Land mit Sanktionen, außerdem fiel der Ölpreis seit 2014 stark. Das Wachstum in Russland brach ein. Davon hat sich das Land immer noch nicht erholt. Kudrin, der Leiter des russischen Rechnungshofes, geht davon aus, dass die Wirtschaft in Jahr 2019 um nicht mehr als 1 Prozent gewachsen ist und auch in diesem Jahr höchstens um 1,5 Prozent wachsen wird.