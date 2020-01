Sollen demnächst Bundeswehrsoldaten in der libyschen Wüste für Frieden und Stabilität sorgen? Die Frage drängt sich seit der Berliner Libyen-Konferenz am Wochenende auf. Noch ist eine Antwort nicht dringlich. Sie wird erst fällig, wenn sich die Konfliktparteien verlässlich an einen Waffenstillstand halten. Sollte aber eine militärische Mission unter UN-Mandat beschlossen werden, wird sich die Bundesregierung um einen Beitrag zu einem Blauhelmeinsatz kaum herumdrücken können. Sie hat diplomatisch Initiative und Führung gezeigt und wird sich schon allein deshalb beteiligen müssen. Weltpolitische Verantwortung hört nicht am Rande des Verhandlungstisches auf.

Dies hat jedoch nichts mit einer Militarisierung der deutschen Außenpolitik zu tun; vielmehr geht es darum, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union unter dem Banner der Vereinten Nationen glaubhaft zu machen. Schon gar nicht hätte solch ein Einsatz mit Tagträumen zu tun wie dem, dass Europa die Rolle der Weltordnungsmacht übernehmen müsse, die Amerika seit Barack Obama abzuschütteln trachtet – unter Donald Trump mit ruppiger Entschlossenheit. Nach einem Vierteljahrhundert erfolgloser militärischer Interventionen schwingt in den USA das Pendel zurück.

Gelingt Europa, woran die USA scheiterten?

Auch nach Trump werden die Amerikaner nicht wieder zu dem machttrunkenen Kreuzzugsdenken der letzten Jahrzehnte zurückkehren. Das Scheitern der neokonservativen Demokratisierungs- und Regimewechselkriege und ihre fatalen Folgen haben sie eines Besseren belehrt. Die USA werden sich dreinschicken müssen, dass auch illiberale Großmächte Einfluss auf die Weltpolitik nehmen, zumal in deren unmittelbaren Umgebung. Und die Europäer sollten sich nicht einbilden, dass sie anstelle der Vereinigten Staaten die zerbröselnde alte Weltordnung wiederherstellen könnten oder dass sie das Vakuum füllen müssten, das die Amerikaner hinterlassen.

Präsident Trump hat sich jüngst in diesem Sinne ausgelassen. Die Äußerungen der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihres Außenbeauftragten Joseph Borrell, Europa müsse auch die Sprache der Macht lernen, wurden ebenfalls vielfach so ausgelegt, als ob damit weltweites militärisches Draufhauen gemeint sei. Hierzulande klang in etlichen Leitartikeln die Vorstellung an, die Europäer dürften nicht länger hilflos zuschauen, es sei Zeit für Taten.

Militärisches Eingreifen also im Nahen Osten? Der gesunde Menschenverstand spricht gegen die Annahme, dass die Europäer reüssieren könnten, wo schon die USA nichts auszurichten vermochten.



Drei deprimierende Lektionen aus den Kriegen der USA

Bleiben wir bei den Fakten. Die Integration der europäischen Verteidigungspolitik hat zwar in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, doch noch immer klafft eine riesige Lücke zwischen Ambitionen und Fähigkeiten. Außerdem sind die Erfahrungen, die Amerika seit 2001 mit ihren Kriegen im Nahen Osten gemacht hat, mehr als deprimierend. Sie bergen drei beherzigenswerte Lehren.

Erstens: Kriege sind teuer. Allein die Operation Iraqi Freedom hat die USA 730 Milliarden Dollar gekostet – und dabei sind die Nebenkosten (Geheimdienst, Veteranenversorgung etc.) noch gar nicht eingerechnet.

Zweitens: Kriege dauern immer länger als behauptet. Der Krieg in Afghanistan – der längste in der amerikanischen Geschichte und der zweitlängste in der deutschen – schleppt sich mittlerweile zwanzig Jahre hin. Ein Sieg ist nicht in Sicht; wer aber nicht gewinnen kann, der verliert.

Drittens: Kaum je haben militärische Konflikte das gewünschte Ergebnis. In der Regel schaffen sie mehr neue Probleme, als sie alte Probleme lösen – Libyen ist dafür das eklatanteste Beispiel. Gaddafi war ein brutaler Diktator, doch herrschte Frieden im Land; sein Sturz 2011 hat es in ein mörderisches Chaos gestürzt.

Vorsicht also mit bewaffnetem Eingreifen von außen. Dennoch muss die militärische Intervention eine Option bleiben. In unserer Nähe werden immer wieder einmal Krisen zu löschen sein – Libyen und die Sahelzone gehören derzeit dazu. "Eingefrorene Konflikte" am östlichen EU-Rand könnten wieder aufbrechen. Europa tut daher gut daran, seine Sicherheitspolitik fortschreitend zu integrieren, seinen Streitkräften Kampffähigkeit zu verschaffen, seine industrielle Rüstungsbasis gemeinschaftlich zu stärken und sich Entscheidungsmechanismen zuzulegen, die im Krisenfall rasche Reaktionen erlauben. Auch eine Friedensmacht Europa braucht militärische Muskeln.

Dabei sollte sie sich von der Einsicht leiten lassen, die Professor Alina Polyakova von der Johns Hopkins University in Foreign Affairs formuliert hat: "Europa wird für die Vereinigten Staaten nie wieder von so zentraler Bedeutung sein wie einst. Daher muss es sich ganz darauf konzentrieren, das Überleben seines eigenen Modells sicherzustellen, ehe es globalen Ambitionen nachhängt."

Die Bewahrung des eigenen Friedens ist die Hauptaufgabe, nicht die Jagd nach Monstern zum Erschlagen in fernen Zonen.