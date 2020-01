Die Sophia genannte Mittelmeermission der EU könnte demnächst das Waffenembargo gegen das Bürgerkriegsland Libyen überwachen. Entsprechende Ideen des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell stießen beim Treffen der EU-Innenminister in Zagreb auf die Unterstützung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Alles, was die Staatengemeinschaft tun kann, um den Frieden zu sichern, ist gut, und deshalb hat es meine Unterstützung", sagte er in der kroatischen Hauptstadt.



Ursprünglich sollte Sophia Schmuggel und Menschenhandel auf dem Mittelmeer eindämmen. Bis zum Ende des Marineeinsatzes vor knapp einem Jahr wurden immer wieder Migrantinnen und Migranten aus Seenot gerettet, die vor allem von Libyen aus versuchten, nach Europa zu kommen. Seit April 2019 ist die EU nicht mehr mit Schiffen im Mittelmeer im Einsatz. Denn die EU-Staaten konnten sich nicht einigen, wer wie viele davon aufnimmt. Die damalige Regierung Italiens hatte eine feste Aufteilung gefordert, weil Gerettete damals nur nach Italien gebracht wurden – als nächstgelegenes Land mit sicheren Häfen.



Für Deutschland hatte sich Seehofer zuletzt verpflichtet, ein Viertel der Geretteten aufzunehmen. Aus der Union und der AfD hatte es Kritik daran gegeben. Dabei erreichen Deutschland auf diesem Weg nur verhältnismäßig wenige Menschen. In den vergangenen Monaten kamen 401 Migranten, die 2019 im zentralen Mittelmeer gerettet wurden. Darüber hinaus hatte die Bundesrepublik zugesagt, 2019 weitere 249 Bootsmigranten aufzunehmen. Für 2020 stehen weitere Zusagen aus. Zuletzt beteiligten sich auch Portugal, Luxemburg und Irland regelmäßig.



Seehofer machte aber zur Bedingung, dass der Marineeinsatz nicht den Transfer für Flüchtlinge nach Europa begünstigt. "Für mich ist immer wichtig, dass es um eine akute Seenotrettung geht, um die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken", sagte er. Es dürfe zu keinem "Taxidienst oder Pendeldienst zwischen Libyen und Italien" kommen. Er sei zuversichtlich, dass sich in den kommenden Monaten weitere Länder an der Seenotrettung beteiligten.

Auch Österreichs Innenminister Karl Nehammer sagte, Seenotrettung dürfe kein "Ticket nach Europa" bedeuten. Auf die Frage, ob Gerettete ins Bürgerkriegsland Libyen zurückgebracht werden sollten, sagte der ÖVP-Politiker: "Dort, wo sie herkommen, ist es am besten."



Libyen gilt als gescheiterter Staat, in dem Bürgerkrieg und Unrecht herrschen. Flüchtlinge aus dem zentralen Afrika hausen dort teils unter menschenunwürdigen Bedingungen, werden erpresst und misshandelt, bis Schlepper sie in Boote setzen.



Flüchtlingspolitik auch Thema von Merkel und Erdoğan

Auch die Absicherung der Route von Syrien nach Griechenland ist derzeit Gegenstand von Gesprächen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherte der Türkei bei ihrem Besuch bei Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu, ihre Küstenwache zu stärken. Die türkische Küstenwache hat eine wichtige Funktion beim Versuch, Migranten auf dem Weg nach Griechenland und damit in die Europäische Union aufzuhalten. Erdoğan richtete nach Gesprächen mit der Kanzlerin die Forderung an die EU, mehr Verantwortung für die Versorgung von syrischen Flüchtlingen zu übernehmen. "Dass Europa und die europäischen Länder den Syrern noch mehr und schnellere Hilfe leisten, ist allem voran eine menschliche Verantwortung", sagte er.

Die Türkei hat mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Die Kämpfe rund um die von überwiegend islamistischen Rebellen kontrollierte Region Idlib hatten sich in Syrien zuletzt verstärkt. Das syrische Militär rückte mithilfe russischer Luftangriffe weiter in der Region im Nordwesten Syriens vor. Erdoğan sagte, inzwischen seien rund 400.000 Menschen vor der Gewalt in Richtung türkische Grenze geflohen.



2016 hatte die EU mit der Türkei ein Flüchtlingsabkommen ausgehandelt, das Migranten von der Weiterreise in die EU abhalten soll. Es ist eine Art Tauschhandel: Die EU darf alle Migranten, die illegal auf die griechischen Inseln übergesetzt haben und kein Asyl erhalten, in die Türkei zurückschicken. Im Gegenzug kann für jeden zurückgeschickten Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei legal in die EU einreisen. Es wurde zudem vereinbart, dass die EU sechs Milliarden Euro für die Verbesserung der Lebensbedingungen syrischer Flüchtlinge in der Türkei zahlt. Erdoğan hatte in der Vergangenheit wiederholt gedroht, das Abkommen aufzukündigen.