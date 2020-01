So viel ist sicher: Frieden wird dieser sogenannte Friedensplan von US-Präsident Donald Trump, den er den "Deal des Jahrhunderts" nennt, ganz gewiss nicht bringen. In einer Pressekonferenz gemeinsam mit Israels Premier Benjamin Netanjahu wurde deutlich: Diese Trump’sche "Vision" für den Nahen Osten bevorzugt ganz klar Israel.

Der US-Präsident und sein Team haben entschieden: Jerusalem bleibt die ungeteilte Hauptstadt des jüdischen Staates, wobei auf dem Tempelberg der aktuelle Status Quo erhalten bleibt und Muslime auf dem Plateau mit Al-Aksa-Moschee und Felsendom auch weiterhin beten können. Die Palästinenser sollen im "östlichen Jerusalem" ihre Hauptstadt bekommen, wenn sie dem Friedensplan zustimmen. Wo genau ist unklar, doch wahrscheinlich ist, dass irgendwelche Randbezirke oder gar Vororte der Stadt gemeint sind. Allein diese Entscheidung ist für die Palästinenser inakzeptabel und Grund genug, den Plan abzulehnen.

Doch das wirklich Entscheidende, das Präsident Mahmud Abbas und die Autonomiebehörde hinnehmen sollen, ist die neue Aufteilung des Westjordanlandes. Trump akzeptiert vorbehaltlos die Souveränität Israels über das gesamte Jordantal als neue und sichere Ostgrenze Israels. Dazu erkennt er auch noch die Souveränität Israels über alle Siedlungen und über alle Orte der hebräischen Bibel an – eine klare Konzession an Trumps evangelikale Wählerschaft, die extrem pro-zionistisch ist.



Ein zerrissener Fetzen

Wo genau soll dann aber der Palästinenserstaat liegen, den dieser Friedensplan vorsieht? Ein Staat, in dem nicht mehr gegen Israel agitiert wird, der demilitarisiert ist, in dem Familien von Terroristen nicht mehr finanziert und in dem die Menschenrechte gelten werden. Der Deal geht für diesen Staat von einer Verdoppelung des aktuellen palästinensischen Territoriums aus. Doch wenn man den Worten Trumps folgt, dass "kein Palästinenser und kein Israeli sein Zuhause aufgeben muss", dann kann das nur bedeuten, dass innerhalb dieses Palästinenserstaates zahlreiche jüdische Siedlungen liegen werden. Oder anders gesagt: dass dieser palästinensische Staat eher ein zerrissener Fetzen sein wird.

Zwar versprach Trump den Palästinensern wirtschaftliche Unterstützung mit rund 50 Milliarden US-Dollar. Er versicherte ihnen während der Pressekonferenz, dass die USA den Friedensprozess begleiten werden und dass das angebotene Territorium für vier Jahre im jetzigen Status verbleibt, dass Israel also keine Veränderungen, Ansiedlungen oder sonstiges vorantreiben darf. Die USA geben den Palästinensern vier Jahre Zeit, um sich zu überlegen, ob sie den Vorschlag annehmen wollen oder nicht. Wenn aber nicht – ja, was dann?

Bislang haben die USA von Israel Konzessionen verlangt wenn es um einen Friedensplan ging. Konzessionen, die nicht nur die israelische Rechte, sondern zunehmend auch der sogenannte Mainstream nicht mehr akzeptieren konnte und wollte. Die Veränderungen im Nahen Osten, die wachsende Bedrohung, das Misstrauen gegenüber den Palästinensern, denen man Land gegeben hatte, aber im Gegenzug dafür nur Raketen bekommen hat – viele Israelis glauben nicht mehr an eine Friedenslösung. Die Angst, die eigene Sicherheit mit noch mehr Konzessionen zu riskieren, ist durch die Selbstmordattentate während der Zweiten Intifada und den Kriegen mit Gaza und der Hizbollah im Libanon immer größer geworden.

Hinzu kam, dass die palästinensische Führung in permanenter Fehleinschätzung ihrer Möglichkeiten jedes israelische Angebot ablehnte und immer mehr einforderte. Selbst als der damalige israelische Premier Ehud Olmert Präsident Abbas so gut wie alle besetzten Gebiete anbot und dazu noch Ostjerusalem, sagte der erratische Palästinenserführer nein. Und als mit Obama ein Präsident im Weißen Haus saß, der den Palästinensern bestmögliche Chancen anbot, wurden diese nicht ergriffen.



Nun hat sich das Blatt gewendet: Die Palästinenser, die meinten, die Zeit sei auf ihrer Seite, müssen allmählich erkennen, dass sie ihre Möglichkeiten verspielt haben. Israel scheint den diplomatischen Kampf zu gewinnen und nun zum ersten Mal "ideale" Bedingungen zu erhalten.