Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, hat den Nahostplan von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Der Plan enthalte völkerrechtswidrige Elemente, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. So wäre eine Anerkennung der Souveränität Israels über die palästinensischen Siedlungsgebiete nicht mit dem Völkerrecht vereinbar.

Trumps Plan habe mehr Probleme aufgeworfen als etwas zum Frieden zwischen Israel und den Palästinensern beigetragen. So einen Vorschlag könne man nicht einfach so "als Endstadium präsentieren", sagte Röttgen. Trumps Vorstoß ist nach Ansicht Röttgens "ein Rückschritt und kein Fortschritt". Der US-Präsident habe den Palästinensern seinen Plan als Ultimatum präsentiert – nach dem Motto "friss oder stirb".



US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag seine Vision von einer Lösung des Nahost-Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern vorgestellt. Dabei wird den Palästinensern ein eigener Staat in Aussicht gestellt, allerdings unter harten Auflagen, die sie bereits in der Vergangenheit zurückgewiesen haben. Zugleich sagte er, Jerusalem müsse "ungeteilte Hauptstadt" Israels bleiben. Wie Jerusalem ungeteilte Hauptstadt Israels und Ostjerusalem gleichzeitig Hauptstadt eines Palästinenserstaates sein kann, führte Trump nicht aus.

Auch bei den Palästinensern war der Friedensplan Trumps auf breite Ablehnung gestoßen. Der Plan werde "im Mülleimer der Geschichte landen", sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. "Nachdem wir all diesen Müll gehört haben, sagen wir erneut 'Nein' zum 'Deal des Jahrhunderts'."

Für einen Friedensprozess in Nahost sei gerade nicht der richtige Moment, sagte Röttgen. Stattdessen solle man sich um Probleme des praktischen Lebens kümmen und etwa die Lebenssituation der Palästinenser verbessern und die Sicherheit Israels gewährleisten. Röttgen forderte Europa auf, sich zu Trumps Plan zu positionieren. "Wir müssen klar sagen, wie wir das bewerten", sagte Röttgen.



"Zwei-Staaten-Lösung ist im Nahen Osten nötig"

Frankreich sei hingegen überzeugt, dass eine Zwei-Staaten-Lösung "in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht" nötig sei, um einen "gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten" zu schaffen, teilte eine Sprecherin des Außenministeriums mit. Ihr Land werde "in diesem Sinne" weiter mit den USA, seinen europäischen Partnern und "allen, die zur Umsetzung dieses Ziels beitragen können", zusammenarbeiten, ergänzte sie. Es müssten sowohl "die berechtigten Erwartungen von Israelis als auch der Palästinenser" berücksichtigt werden.

Netanjahu will heute zu einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin nach Moskau reisen, um über den Nahostplan zu sprechen. Nach Angaben des Kremls soll das Treffen beider Politiker am Donnerstag sein. Nach Auffassung von Russlands Außenminister Sergej Lawrow sollte Trumps Nahostplan international bewertet werden. "Ich hätte gerne eine Analyse durch ein Quartett internationaler Vermittler", sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Dieser Vierer-Runde sollten demnach neben Russland die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die USA angehören.

Ägypten reagierte zurückhaltend auf den Plan, lehnte ihn aber nicht grundsätzlich ab. Die EU teilte mit, die Vorschläge Trumps "prüfen und bewerten" zu wollen. UN-Generalsekretär António Guterres reagierte ebenfalls zurückhaltend auf den Nahost-Plan.