Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hat verschiedene arabische Staaten für ihre Unterstützung des Nahostplans von US-Präsident Donald Trump verurteilt. "Einige arabische Länder, die einen solchen Plan unterstützen, begehen Verrat an Jerusalem sowie an ihrem eigenen Volk und – noch wichtiger – an der gesamten Menschheit", sagte Erdoğan.

Die Kritik des türkischen Präsidenten richtete sich gegen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und den Oman. "Ganz besonders Saudi-Arabien schweigt. Wann wirst du dein Schweigen brechen? Man schaut sich Oman, Bahrain und Abu Dhabi an – das Gleiche", sagte Erdoğan. "Schande über Euch! Schande über Euch!"

Erdoğan hatte bereits kurz nach der Vorstellung von Trumps Plan kritisiert, dieser sei "absolut inakzeptabel". "Die Türkei akzeptiert diesen Plan nicht, der Palästina vernichtet und Jerusalem besetzt", sagte er nun. "Jerusalem ist unsere rote Linie."

Trump stellt den Palästinensern in seinem Plan zwar einen eigenen Staat in Aussicht, allerdings unter strikten Auflagen und erheblichen Zugeständnissen an Israel. Unter anderem heißt es, Jerusalem solle die ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben. Die Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates solle zwar in Ostjerusalem liegen, allerdings östlich und nördlich der Mauer, also in Vororten.