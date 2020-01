Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho soll abgelöst worden sein. Das berichtet die Nachrichtenseite NK News. Künftiger Ressortchef werde Ri Son Gwon sein, der vor zwei Jahren eine wichtige Rolle bei innerkoreanischen Gesprächen gespielt habe, schrieb das in Südkorea ansässige Portal unter Berufung auf Quellen in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang. Die Absetzung war demnach im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung erfolgt.

Der Name des neuen Außenministers werde wahrscheinlich vor oder während einer Konferenz für nordkoreanische Diplomaten offiziell bekanntgegeben. Ri Son Gwon war früher Vorsitzender des Komitees für eine Friedliche Wiedervereinigung des Landes. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist in dem weitgehend isolierten Land nicht möglich.

Ri Yong Ho war seit 2016 Außenminister. Er hatte unter anderem an den gescheiterten Atomgesprächen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnams Hauptstadt Hanoi im vergangenen Februar teilgenommen. Nach dem gescheiterten Gipfel hatte Kim den USA eine Frist bis Ende 2019 gesetzt, um beiderseits akzeptable Vorschläge für die Fortsetzung der Verhandlungen anzubieten. Weil aus den USA kein Vorschlag erfolgte, sieht sich Nordkorea nicht mehr an den Teststopp für Atombomben und Langstreckenraketen gebunden. Auch werde Nordkorea in naher Zukunft eine neue strategische Waffe präsentieren, hatte Kim zum Jahreswechsel mitgeteilt.



Nordkorea hat seit Ende Juli vergangenen Jahres mit mehreren Raketentests gegen UN-Resolutionen verstoßen. Laut der nordkoreanischen Führung handele es sich bei den Tests um eine "Warnung" und Reaktion auf die Militärübungen, die Südkorea jährlich mit den USA abhält. Solange die Übungen anhielten, sei auch Nordkorea nicht bereit, den innerkoreanischen Dialog weiterzuführen, hieß es in einer Mitteilung an die Regierung in Seoul.