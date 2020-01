Nach dem Tod von Sultan Kabus bin Said wird Haitham bin Tarik al Said neuer neuer Herrscher des Oman. Das berichtete die omanische Nachrichtenagentur Ona. Demnach öffnete der Verteidigungsrat in Anwesenheit von Mitgliedern der Herrscherfamilie einen Brief von Kabus. Dort war der letzte Wille des Verstorbenen hinterlegt.

Haitham bin Tarik al Said war bisher Kulturminister des Landes und ist der Cousin des Verstorbenen. Sultan Kabus war Medienberichten zufolge am Freitag im Alter von 79 Jahren gestorben. Am 23. Juli 1970 hatte er im Alter von 29 Jahren die Macht im Land übernommen. Damals entthronte er mit Hilfe des Militärs und des britischen Geheimdienstes seinen Vater Said. Dieser hatte das Land nach außen abgeschottet und jede Modernisierung verweigert.



Unter der Herrschaft von Kabus entwickelte sich der Oman mithilfe von Öleinnahmen zu einem modernen und stabilen Staat. Der arabische Aufstand 2011 ging fast spurlos an dem Sultanat vorbei. Menschenrechtler beklagen jedoch fehlende Meinungsfreiheit und die Verhaftung von Regierungskritikern in dem autokratisch regierten Land.

In den vergangenen Jahrzehnten war das Land in der Außenpolitik oft ein Vermittler. Auch das Atomabkommen mit dem Iran, das die USA mittlerweile aufgekündigt haben, kam mithilfe des Oman zustande.