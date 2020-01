Der omanische Sultan Kabus bin Said ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Monarch erlag Medienberichten zufolge einem Krebsleiden. Im Oman wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Kabus hatte das Sultanat Oman fast 50 Jahre im Alleingang regiert und von einem rückständigen Landstrich in einen modernen, prosperierenden Staat verwandelt.

Der an der britischen Militärakademie Sandhurst ausgebildete Kabus hatte am 23. Juli 1970 im Alter von 29 Jahren die Macht im Land übernommen. Damals kippte er mit Hilfe des Militärs und des britischen Geheimdienstes seinen Vater Said vom Thron. Dieser hatte das Land nach außen abgeschottet und jede Modernisierung verweigert.



Aufstieg zu einem modernen Staat

Unter der Herrschaft von Kabus entwickelte sich der Oman mit Hilfe von Öleinnahmen zu einem modernen und stabilen Staat. Der arabische Aufstand 2011 ging fast spurlos an dem Sultanat vorbei. Menschenrechtler beklagen jedoch fehlende Meinungsfreiheit und die Verhaftung von Regierungskritikern in dem autokratisch regierten Land.

Kabus, der am 18. November 1940 geboren wurde hat keinen Sohn und hinterlässt auch keinen Thronerben. Laut Verfassung muss sich die Königsfamilie binnen drei Tagen auf einen Nachfolger einigen. Gelingt dies nicht, soll Medienberichten zufolge ein geheimer Brief von Kabus geöffnet werden. Darin hat er angeblich den Namen des neuen Herrschers festgehalten.



Experten gehen davon aus, dass drei Cousins des Sultans gute Chancen haben. Der Oberste Militärrat des Landes forderte die königliche Familie auf, rasch einen Nachfolger zu bestimmen. Hätte sich der Sultan zu Lebzeiten dazu klar positioniert, hätte er seinem Land einen großen Dienst erwiesen, sagte ein mit der Golf-Region vertrauter Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters.

Großer Fan Deutschlands

Kabus hat das Land modernisiert, indem die Einnahmen aus dem Ölgeschäft unter anderem in die Infrastruktur investierte. Allerdings ist die Finanzlage angespannt und die Arbeitslosigkeit vergleichsweise hoch. Analysten befürchten teilweise, dass alte Stammesfehden wieder aufbrechen könnten.

In der Außenpolitik war das Land in den vergangenen Jahrzehnten oft ein Vermittler, schlug sich beispielsweise nicht auf eine Seite der beiden Erzrivalen in der Region, Iran und Saudi-Arabien. Das historische Atomabkommen mit dem Iran, das die USA mittlerweile aber aufgekündigt haben, kam auch dank der Diplomatie Omans zustande. Zu den USA unterhält das Land ebenfalls freundschaftliche Beziehungen.



Kabus war ein großer Fan Deutschlands. Immer wieder hielt es sich in Garmisch-Patenkirchen auf, wo er ein Anwesen besaß, das er in den 1970er Jahren gekauft hatte, jedoch hermetisch nach außen abriegelte. In der Öffentlichkeit blicken ließ er sich dort nicht.