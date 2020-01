Wegen einer umstrittenen Justizreform will der Europarat Polen unter besondere Beobachtung stellen. Die Parlamentarische Versammlung der Staatengemeinschaft sprach sich mit großer Mehrheit dafür aus, ein sogenanntes Monitoring-Verfahren für Polen aufzunehmen. Darin soll grundlegend bewertet werden, ob die demokratischen Institutionen in Polen funktionieren und die Rechtsstaatlichkeit den Ansprüchen des Europarats genügen.



Der Europarat ist eine europäische internationale Organisation mit 47 Mitgliedsstaaten. Er ist institutionell nicht mit der Europäischen Union (EU) verbunden. Es ist das erste Mal, dass der Europarat ein solches Monitoring-Verfahren für einen EU-Staat eröffnet.



Die Reformen des polnischen Justizsystems stehen nach Ansicht des Gremiums im Widerspruch zu europäischen Normen, untergraben und schädigen die Unabhängigkeit der Rechtsprechung und des Rechtsstaats. Zudem hätten die Reformen die Justiz anfällig für politische Einmischung gemacht. Im Rahmen des Monitorings sollen nun regelmäßig Berichterstatter der Versammlung nach Polen reisen. Zudem wird es einen ständigen Dialog mit den Behörden geben.

Richterinnen und Richter dürfen sich nicht mehr politisch betätigen

Die polnische PiS-Partei hat seit ihrer ersten Regierungsübernahme 2015 wiederholt das Justizwesen umgebaut und dabei die Freiheit von Richterinnen und Richtern beschränkt. So sollen beispielsweise Mitglieder des Nationalen Justizrats, also der Kommission, die Richterinnen und Richter einsetzt, vom Parlament besetzt werden.

Im Januar hatte das Parlament, in dem die PiS über eine absolute Mehrheit verfügt, ein weiteres Gesetz zur Disziplinierung der Richterinnen und Richter verabschiedet. Unter anderem verbietet es ihnen künftig, sich politisch zu betätigen. Auch dürfen Richterinnen und Richter die Kompetenz von Kollegen nicht mehr infrage stellen. Tun sie es trotzdem, drohen ihnen Geldstrafen, Degradierungen oder die Entlassung.

Auch die EU kritisiert die Reformen

Die Europäische Union sieht die Reformen ebenfalls kritisch. Nach der Reform des Nationalen Justizrats hatte die EU-Kommission mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) erhoben. EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová warf Polens Regierung eine "Verleumdungskampagne" gegen die eigenen Richterinnen und Richter vor.

Einige Teile der Reformen, wie die Versetzung zahlreicher Richter in den Ruhestand, stoppte der EuGH 2018, nun soll er über eine einstweilige Verfügung gegen die in Polen eingerichtete Disziplinarkammer am Obersten Gericht entscheiden. Es gilt als möglich, dass der Gerichtshof auch hier den Forderungen der EU-Kommission stattgeben wird. Allerdings drohen unberechenbare Konsequenzen, falls Polens Regierung das Urteil ignorieren würde. Im Extremfall könnte dies theoretisch zu einem erzwungenen Austritt Polens aus der EU führen.