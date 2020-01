Maulkörbe sollen bissige Hunde bändigen. Das ist der ursprüngliche Wortsinn. Wenn die polnische Politik also derzeit über ein "Maulkorbgesetz" für die Richterinnen und Richter im Land streitet, dann lässt das den Ernst des Konflikts erkennen. Dieser hat aber längst nicht mehr eine innenpolitische Dimension: Die nationalkonservative PiS-Regierung streitet wegen der Reform auch mit der EU-Kommission. Es geht ums Grundsätzliche, weswegen manche Kommentatoren bereits vor einem schleichenden Polexit warnen, vor einem Ausscheiden Polens aus der EU.

An diesem Montag reist deshalb die für Grundwerte zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Věra Jourová, nach Warschau. Im Vorfeld hat die Tschechin mehrfach die Bereitschaft zum offenen Gespräch signalisiert, anders als ihr Vorgänger, der Niederländer Frans Timmermans. Der Sozialdemokrat hatte im Streit mit Polens Rechtskonservativen stets eine harte Linie vertreten. Jourová dagegen gehört der populistischen ANO-Bewegung des tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš an, zu deren gemäßigten Vertreterinnen sie zählt. Dennoch erwartet in Warschau und Brüssel kaum jemand mehr als eine atmosphärische Aufhellung von dem Besuch. Denn unter dem Strich nehmen beide Seiten für sich die letztgültige Entscheidungsgewalt in Fragen der Rechtsetzung in Anspruch.

Zuletzt beantragte die EU-Kommission eine einstweilige Verfügung beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen Polen. Eine von der PiS-Regierung installierte Disziplinarkammer im Gerichtswesen erfülle "nicht die Anforderungen des EU-Rechts an die richterliche Unabhängigkeit", lautete die Begründung. Der polnischen Justiz drohe "ein irreparabler Schaden". Die PiS konterte Ende vergangener Woche, indem sie im Parlament das besagte "Maulkorbgesetz" verabschiedete. Richterinnen und Richter im Land sollen sich demnach künftig nicht mehr zu politischen Entscheidungen äußern, aber auch die Urteile anderer Kammern nicht mehr kritisieren dürfen.

Die Unterschrift von Präsident Andrzej Duda, der ein politischer Ziehsohn von PiS-Chef Jarosław Kaczyński ist, gilt als Formsache. Mehr noch: Duda, der sich im Frühjahr um eine zweite Amtszeit bewirbt und sich bereits im Wahlkampfmodus befindet, sagte mit Blick auf die EU-Kommission: "Niemand wird uns in fremden Sprachen vorschreiben, wie wir den polnischen Staat aufzubauen haben." In ähnlichem Duktus sprach Justizminister Zbigniew Ziobro, der als Mastermind der umstrittenen Änderungen im polnischen Gerichtswesen gilt, als er eine angebliche "neokoloniale Herangehensweise" europäischer Institutionen kritisierte.

Eine Spaltung zwischen alten und neuen Richtern

Wer diese Zuspitzung verstehen will, muss sich noch einmal den Grundkonflikt vor Augen führen, der mit all seinen Volten und Weiterungen nun bereits seit mehr als vier Jahren anhält. Nach ihrem doppelten Triumph bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2015 hatte die PiS nicht nur das Verfassungsgericht und die staatlichen Medien auf Parteilinie gebracht. Sie ging auch gegen die Unabhängigkeit der Justiz vor. Zu viele Richter stammten noch aus kommunistischer Zeit, lautete die Begründung. Sie seien schlicht ungeeignet, in einem demokratischen Staat Recht zu sprechen.

Um dies zu korrigieren, änderte die PiS die Arbeitsgrundlage des Nationalen Justizrats, der in Polen über die Besetzung von Richterstellen entscheidet. Die Mitglieder des Rats sollten fortan von der Parlamentsmehrheit bestimmt werden, also von der PiS. Die Partei verschaffte sich dadurch mindestens indirekten Einfluss auf die Rechtsprechung. Darin aber sah nicht nur die polnische Opposition, sondern auch die EU-Kommission einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung. Sie leitete ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des Lissabon-Vertrags ein, der im äußersten Fall den Entzug aller Stimmrechte in den EU-Institutionen vorsieht.

Das Verfahren läuft noch, hat allerdings wenig Aussicht auf Erfolg. Bei einer Abstimmung würde das Veto eines einzigen Mitgliedsstaates ausreichen, um Polen vor der Suspendierung zu bewahren. Deshalb wurde schließlich Luxemburg zum entscheidenden Schauplatz in dem Streit. Dort stoppte der EuGH 2018 zentrale Teile der PiS-Reformen. Die Partei des Juristen Kaczyński gab zwar in mehreren Punkten nach, beließ aber die vom neuen Justizrat ernannten Richterinnen und Richter im Amt. In der Praxis führte dies zu einer Spaltung der polnischen Justiz in altes und neues Personal, das nach PiS-Regeln eingesetzt worden war.