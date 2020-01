Eine Kommission von Verfassungsrechtlern des Europarates kritisiert die geplante Justizreform der nationalkonservativen Regierung in Polen. Die Reform untergrabe weiter die Unabhängigkeit polnischer Richter. Das geplante Disziplinierung-Gesetz beschneide unter anderem die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit von Richtern, teilte die sogenannte Venedig-Kommission des Europarates in einer dringenden Stellungnahme mit.



Die Expertengruppe der Staatengemeinschaft berät Länder zum Thema Verfassungsrecht. Sie war vom polnischen Senat, in dem die Opposition die Mehrheit hat, eingeschaltet worden.

Eine "unmögliche Situation"

Das Vorhaben der Regierungspartei PiS sieht unter anderem vor, dass Richter künftig mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie Legalität oder Entscheidungskompetenz eines anderen Richters, eines Gerichts oder einer Kammer infrage stellen. Auch die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova hatte Polen jüngst dazu aufgefordert, das Projekt nicht umzusetzen. Die Regierung hält jedoch daran fest.

Die Venedig-Kommission führte nun aus, das Gesetzesvorhaben bringe Richter in eine "unmögliche Situation". So drohten ihnen Disziplinarverfahren für Entscheidungen, die auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention oder EU-Rechts erforderlich seien.

Kritisch sehen die Verfassungsexperten zudem, dass die geplante Reform die Teilhabe von Richtern an der Rechtspflege reduziere und der Einfluss des Justizministers wachse. Das Parlament in Warschau solle das Gesetz nicht verabschieden, empfahlen die Verfassungsexperten. Seit die PiS 2015 in Polen an die Macht kam, hat sie das Justizwesen massiv umgebaut.

SPD-Europapolitikerin Katarina Barley nannte den Bericht "eine weitere rechtsstaatliche Bankrotterklärung an die PiS-Regierung". Einmal mehr sei es eine europäische Institution, die die Aushöhlung des Rechtsstaats in Polen anprangere.

Auch das Europaparlament erhöhte den Druck auf Polen sowie auf Ungarn. Gegen beide Länder laufen Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte. Damit können einem Land in letzter Konsequenz die Stimmrechte in der EU entzogen werden. Beide Verfahren stocken allerdings seit Längerem.

Die EU-Regierungen müssten sich nun klar zu den Verfahren positionieren, forderte das Parlament in einer mit großer Mehrheit angenommenen Resolution. Man sehe es mit Bedauern, dass die bisherigen Anhörungen nicht zu nennenswerten Fortschritten geführt hätten.