Wann lehnen Menschen Einwanderung eher ab und was fördert Euroskepsis? Eine neue Studie des Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission hat diese Fragen mithilfe von Daten untersucht.

Anteil der Stimmen für eine restriktivere Zuwanderungspolitik Anteil der Stimmen für Parteien, die nach Einschätzung der CHES-Experten eine leicht bis stark restriktive Haltung zu Einwanderung haben ZEIT ONLINE Regionaldaten zur Europawahl 2019; CHES 2014 und 2017; die Karte schließt Regionen aus, in denen die Erfassung der Stimmen für die vom CHES klassifizierten Parteien nicht 70 Prozent der gesamten gültigen Stimmen erreicht hat. © ZEIT ONLINE

Die Forscher des JRC analysierten zunächst Eurobarometer-Umfragen zwischen 2011 und 2019. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Menschen mit einer negativen Einstellung gegenüber Einwanderung auch tendenziell euroskeptischer sind. Vor der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 wurden von den Befragten Bedenken gegen Zuwanderung in der Regel mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten begründet, während sie danach je nach Mitgliedstaat entweder mit wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Bedenken (wie zum Beispiel Terrorismus) einhergeht. Die Analyse ergab auch, dass Personen, die besser ausgebildet sind, Studenten und junge Menschen sowie Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, der EU eher vertrauen.

Diese Umfragewerte des Eurobarometers helfen, die Haltungen der Europäer und Europäerinnen zu analysieren. Doch wem gaben die Menschen vor Ort bei den Europawahlen ihre Stimme? Hier fehlte bislang ein zusammenhängender Datensatz, der lokale Wahlergebnisse aller europäischen Regionen zusammenfasst. Dies ist ZEIT ONLINE zusammen mit dem französischen Datenanalysten Arnold Platon im Sommer gelungen. Der neue Datensatz zeigt, wie mehr als 200 Millionen Wählerinnen und Wähler in rund 80.000 Regionen abgestimmt haben. Diese Daten stellte ZEIT ONLINE den Forschern des JRC zur Verfügung, die diese regionalen Stimmmuster der Europawahl für ihre Analysen nutzen konnten. Als wichtigste Grundlage für die politische Einordnung der Parteien dient die Einschätzung des Chapel Hill Expert Survey. Der internationale Forscherverbund unterzieht sämtliche relevanten Parteien Europas regelmäßig einer Kategorisierung. So wird beispielsweise auch geprüft und definiert, ob eine Partei euroskeptisch ist und für welche Migrationspolitik sie steht.



Die Auswertung der Wahldaten bestätigt, dass die Gebiete mit hohen Stimmenanteilen für Parteien, die restriktive Maßnahmen gegen die Migration fordern, eher mit wirtschaftlichen und soziodemographischen Faktoren wie Bevölkerungsalterung, niedrigem Bildungsniveau und niedrigem Einkommen als mit der Anwesenheit von Zuwanderern in Verbindung stehen. In den meisten Mitgliedstaaten sind Menschen, die in dünn besiedelten Regionen leben, eher geneigt, für Antieinwanderungsparteien zu stimmen.

Ein markantes Beispiel für diese klare Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten ist Frankreich. In den großen Städten Paris, Lyon, Montpellier, Toulouse und Lille ist meist die liberale Partei La République en Marche von Staatspräsident Emmanuel Macron die stärkste Kraft. Anders sieht es in der Provinz aus. Hier dominiert der rechte Rassemblement National. Auch in Österreich und Schweden ist diese Kluft im Wahlverhalten besonders deutlich.



Der Vergleich der EU-Wahldaten für die Jahre 2014 und 2019 zeigt auch, dass zuwanderungskritische Parteien nur in wenigen Mitgliedstaaten ihre Stimmenzahl erhöhen konnten. In Italien, Polen und Schweden hingegen konnten diese Parteien deutlich hinzugewinnen.