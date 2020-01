Der Raketenbeschuss auf das hoch gesicherte Regierungsviertel in Bagdad hält an. Am späten Mittwochabend sind laut irakischen Militärangaben erneut zwei Geschosse des Typs Katjuscha in der sogenannten Grünen Zone eingeschlagen, in der sich auch die Botschaften der USA und Großbritanniens befinden. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Regierungsfernsehen berichtete, es seien Explosionen und Alarmsirenen zu hören gewesen.

In Bagdad waren bereits am Sonntag zwei Raketen desselben Typs im Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt eingeschlagen. Dort liegen neben den Botschaftsgebäuden auch irakische Ministerien und das Parlament. Am Vortag waren zudem mehrere Raketen in Bagdads Zentrum sowie auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Balad niedergegangen, der etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt liegt. Berichte über Opfer oder Schäden gab es nicht.

Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch US-Truppen häufen sich im Irak die Raketeneinschläge. Die iranische Regierung hatte nach dem Attentat mit Vergeltung gedroht. In der Nacht zum Mittwoch hatte die iranische Armee mehr als ein Dutzend Raketen auf US-geführte Truppenstützpunkte im Irak gefeuert. US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin, er werde "sehr mächtige Wirtschaftssanktionen" verhängen und diese aufrechterhalten, bis der Iran sein Verhalten ändere.

Iran beschwichtigt UN-Sicherheitsrat

Vor allem die irakische Regierung fürchtet, dass sich die jüngsten Raketenangriffe zu einem offenen Krieg zwischen den USA und dem Iran auf irakischem Boden ausweiten könnten. Sie hat sich bereits beim UN-Sicherheitsrat über die "Verletzung der Souveränität" ihres Landes beschwert und angekündigt, den iranischen Botschafter in Bagdad einzubestellen. Der Irak sei ein "unabhängiges Land" und werde es nicht zulassen, zu einem Schlachtfeld gemacht zu werden, erklärte das Außenministerium.

Der Iran versicherte jedoch am Mittwoch, dass er die staatliche Souveränität des Irak respektiere. Der Iran habe vollen Respekt für "die Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und territoriale Integrität" des Irak, erklärte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Majid Takht-Ravanchi, in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat und an UN-Generalsekretär António Guterres. Der Iran sei dem Erhalt des internationalen Friedens verpflichtet und strebe keine "Eskalation oder Krieg" an, beteuerte Takht-Ravanchi in dem von seiner Delegation veröffentlichten Brief. Die jüngsten Angriffe auf die von den USA genutzten Militärstützpunkte seien präzise gewesen und hätten keine Schäden bei Zivilisten und zivilen Einrichtungen verursacht.

Die US-Regierung sagt, sie habe Hinweise, dass sich die Lage entspannen könnte. Es gebe ermutigende Geheimdienstinformationen, dass die Führung in Teheran verbündete Milizen aufgefordert habe, keine US-Ziele anzugreifen, sagte Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch dem Fernsehsender CBS News. "Wir hoffen, dass diese Botschaft weiterhin Widerhall findet."