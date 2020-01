Romano Prodi hat in Italien zweimal als Ministerpräsident regiert, 1996 bis 1998 und 2006 bis 2008. Dazwischen führte er von 1999 bis 2004 als Präsident die EU-Kommission in Brüssel. Der Jurist und frühere Wirtschaftsprofessor gilt als einer der Väter des Euro. Wir treffen ihn in Bologna, Hauptstadt der norditalienischen Emilia-Romagna, wo wie in Kalabrien am Sonntag Regionalwahlen abgehalten werden. Ein möglicher Erfolg der rechten Lega von Matteo Salvini könnte die zerstrittene Regierungskoalition in Rom aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten zusätzlich in Bedrängnis bringen. Erfahrungen mit Populisten hat Prodi einst als besonnen-bescheidener "Anti-Berlusconi" gemacht, aber Italien hat sich seitdem verändert.



ZEIT ONLINE: Herr Professor Prodi, die Emilia-Romagna wird seit 70 Jahren von der Linken regiert. Am kommen Sonntag könnte die Region in die Hände des Rechtspopulisten Matteo Salvini fallen. Hätten Sie je damit gerechnet?

Romano Prodi: Nein, ich habe es nicht für möglich gehalten. Aber es gibt derzeit auf globaler Ebene einen unwiderstehlichen Wunsch vieler Menschen, Macht an einen Einzelnen abzugeben. Das ist so auf den Philippinen, in China, Indien, der Türkei, in Russland, Ungarn, Polen, in den USA, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben es mit einem tief greifenden Wandel zu tun, der mich sehr besorgt. Ich ein überzeugter Anhänger der repräsentativen, liberalen Demokratie. Aber sie ist weltweit unter Druck geraten. Trotzdem habe ich nicht erwartet, dass sich dieses Phänomen in der Emilia-Romagna so schnell zeigen würde. Der Region geht es ja vergleichsweise gut.

ZEIT ONLINE: Gibt es etwas spezifisch Italienisches an Salvini?

Prodi: Italien ist instabil, das verstärkt die Sehnsucht nach autoritären Figuren. 1996 traf ich mich zum ersten Mal mit dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl. Das war noch in Bonn. Wir hatten eine halbe Stunde für das Gespräch eingeplant, es wurden zwei Stunden daraus. Wir haben uns sehr gut verstanden, obwohl wir unterschiedlichen politischen Familien angehörten. Als er mich zum Abschied im Garten des Kanzleramts zum Hubschrauber begleitete, fragte er mich: "Wer kommt das nächste Mal?" Das habe ich nie vergessen. Deswegen habe ich immer versucht, Italien mehr Stabilität zu geben. Ein Weg dafür wäre ein Mehrheitswahlrecht. Dafür habe ich mich immer eingesetzt.

ZEIT ONLINE: Ich habe gerade eben mit einer 76-jährigen Frau gesprochen. Als ich ihr erzählte, dass ich Professor Prodi treffen werde, sagte sie: 'Ein freundlicher Mann, aber ich bin nicht seiner Meinung. Mir gefällt Salvini.' Ich fragte sie, warum: Da beklagte sie sich ausgiebig über die Allmacht der linken Genossenschaften in der Region. Und Salvini würde dies beenden.

Prodi: Ach, das ist eine Legende. Die Genossenschaften sind ja in größten ökonomischen Schwierigkeiten. Viele sind gescheitert, andere wachsen schon lange nicht mehr. Aber die Rechte hat dieses Thema immer bearbeitet. Die Kritik hat zwar keinen Realitätsgehalt, aber in den Instinkten der Menschen ist sie tief verwurzelt. Die Dame, die Sie getroffen haben, ist daher absolut typisch.

Ich muss anerkennen, dass Salvini taktisch sehr geschickt ist. Denn er greift die linke Regierung der Emilia-Romagna immer nur auf einer sehr generellen Ebene an, nie aber auf einer konkreten. Er hat eine Spitzenkandidatin ausgewählt, die bedeutungslos ist. Er tritt so gut wie nie mit ihr auf. Sie existiert nicht. Warum? Einen Kampf um die Politik der Region verliert Salvini, einen Kampf auf nationaler Ebene kann er gewinnen.



ZEIT ONLINE: Sie halten einen Sieg Salvinis also für möglich?

Prodi: Das Ergebnis ist nicht vorauszusehen. Das Besondere an diesen Wahlen ist, dass es nicht um Arm gegen Reich geht. Der Riss öffnet sich zwischen denen, die glauben, sie gehörten dazu, und denen, die glauben, sie seien ausgeschlossen. Es gibt hier sehr reiche Gegenden. Nehmen wir das Beispiel St. Agata Bolognese, wo Lamborghini seinen Sitz hat. Dort gibt es keine Arbeitslosigkeit, die Löhne sind sehr hoch – und trotzdem gewann die Lega bei den Gemeinderatswahlen.



Die Menschen, die sich für die Lega entscheiden, fühlen sich ausgeschlossen. In den größeren Gemeinden, in Bologna, in Reggio, in Modena, ist die Linke stark, in den kleineren Gemeinden Salvini. Dabei gibt es beim Wohlstand kaum einen Unterschied zwischen den Gemeinden. Salvini hat die Migration als Katalysator benutzt. Dadurch hat er den Menschen in diesen Gemeinden das Gefühl geben können, dass sie verlassen worden seien, obwohl sie wohlhabend sind. Wir haben es mit einer Wahl der Angst zu tun.