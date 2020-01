Wladimir Putin hat wieder einmal alle überrascht. Bei seiner Rede an die Nation am vergangenen Mittwoch schlug er unter anderem vor, in der russischen Verfassung den Vorrang russischer Gesetze vor internationalem Recht festzuschreiben. Putin erklärte das so: "Das bedeutet buchstäblich Folgendes: Vorschriften internationaler Gesetzgebung und Verträge wie auch Entscheidungen internationaler Organe können nur insoweit auf dem Gebiet Russlands gelten, als sie nicht zu einer Beschränkung der Rechte und Freiheiten der Menschen und Bürger führen und nicht unserer Verfassung widersprechen."

Olga Romanowa Olga Romanowa ist eine russische Journalistin und Bürgerrechtlerin. Vor zwölf Jahren hat sie die Gefangenenhilfsorganisation "Rus sidjaschaja", Russland hinter Gittern, gegründet. Sie lebt in Berlin.

Eine solche Erklärung kann alles Mögliche bedeuten: dass Russland die Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs (EGMR) nicht mehr anerkennt; einen Austritt aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), in die Russland gerade erst zurückgekehrt war; dass Russland die Entscheidungen des UN-Menschenrechtsausschusses (CCPR) ignoriert.

In Russland haben wir in 20 Jahren gelernt, zu verstehen, was Putin in Wirklichkeit meint, auch wenn das sehr schwierig war. Mit seinen wenigen Sätzen zum internationalen Recht hat er in der Tat wichtige Punkte seiner außen- und innenpolitischen Agenda formuliert. Vier Thesen:



1. Es geht nicht um eine Änderung der russischen Verfassung, sondern um eine neue Verfassung.

Derzeit ist der Vorrang des Völkerrechts in Artikel 15 der russischen Verfassung festgeschrieben: "Die allgemein anerkannten Prinzipien und Normen des Völkerrechts und die völkerrechtlichen Verträge der Russländischen Föderation sind Bestandteil ihres Rechtssystems." Der geltenden Verfassung gemäß liegt der Vorrang also beim Völkerrecht.



Lässt sich dieser Artikel einfach ändern? Nein. Denn die gültige Verfassung verbietet es, in just dem Abschnitt Änderungen vorzunehmen, in dem dieser Artikel enthalten ist. Der Abschnitt heißt Grundlagen der Verfassungsordnung. Wollte man hier etwas verändern, müsste die geltende Verfassung abgeschafft und eine neue verabschiedet werden.

Es versteht sich mit Blick auf die politische Landschaft in Russland von selbst, dass ein entsprechendes föderales Verfassungsgesetz in Rekordzeit verabschiedet werden könnte. Doch wie auch immer die russischen Gesetzgeber solche Veränderungen der geltenden Verfassung nennen würden, es wären keine Änderungen, sondern sie würden ein neues Grundgesetz für Russland bedeuten.

Das Regime in Russland versucht also, indem es auf solche Veränderungen setzt, den Übergang der Macht zu gewährleisten: von Putin zu Putin. Der Verfassungsordnung andere Grundlagen geben, die Befugnisse des Staatsrates stärken (nach Vorbild des Staatsrates der DDR, dem Honecker vorstand; dieses System ist Putin sehr vertraut) oder einen schrittweisen Übergang von einer präsidialen zu einer parlamentarischen Republik einzuleiten – das alles ließe sich in eine neue Verfassung schreiben. Das jedoch in einer Rede an die Nation offen zu verkünden, das wäre wohl doch zu deutlich gewesen. Einen Vorrang russischer Gesetze vor internationalem Recht, das kann man eher ankündigen als die Absicht, den politischen Aufbau der DDR kopieren zu wollen.

2. Russland will den Europarat und andere internationale Institutionen nicht verlassen, völkerrechtliche Entscheidungen aber nur selektiv umsetzen.

De facto ist dies bereits 2015 geschehen, als das russische Verfassungsgericht die Befugnis erhielt, Entscheidungen internationaler Organe für Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten für nicht umsetzbar zu erklären. Russland ist also schon seit fünf Jahren der einzige der 47 Mitgliedsstaaten des Europarates, in dem es offiziell möglich ist, die Umsetzung einzelner Entscheidungen internationaler Organe zu verweigern.

Bislang hat sich das Verfassungsgericht Russlands bei zwei Urteilen des EGMR gegen eine Umsetzung entschieden:



Zum einen bei der Beschwerde eines Strafgefangenen über die Einschränkung seines aktiven Wahlrechts, obgleich hier das Ministerkomitee des Europarates das Urteil aus irgendeinem Grund für umgesetzt erklärt hat. Aber nein, Strafgefangenen in Russland wird nach wie vor das aktive Wahlrecht verwehrt. Und zum zweiten beim sogenannten ersten Yukos-Verfahren. Hier hatte der EGMR 2014 entschieden, dass Russland den ehemaligen Yukos-Aktionären rund 1,9 Milliarden Euro Entschädigung plus Steuern zahlen muss. Aber das russische Verfassungsgericht urteilte, dass Russland zwar unter der Jurisdiktion des Gerichts in Straßburg verbleibt, dessen Entscheidungen aber nur unter Berücksichtigung des Vorrangs der russischen Verfassung umsetzt. In diesem Fall wurde nicht umgesetzt.

Diese beiden Fälle deuten ebenfalls darauf hin, dass die russische Verfassung nicht geändert werden soll, um Urteile des EGMR ignorieren zu können. Denn Russland hat sie schon früher ignoriert.

3. Putins Rede enthält eine Antwort auf die Frage von Merkel und der westlichen Gemeinschaft, welche Spielregeln gelten sollen: Es ist Putin, der die Regeln formulieren will.

Wir wissen nicht bis in Letzte, was Putin und Merkel bei ihrem letzten Besuch in Moskau unter vier Augen besprochen haben. Doch es gibt Anzeichen, dass es ein hartes Gespräch war. Putin antwortet ja auf jeden Versuch, Druck auszuüben, stets mit mehr Härte. Für ihn gelten Newtons Gesetze nicht in der Politik: Aktion ist nicht gleich Reaktion, seine Reaktion hat immer stärker auszufallen.

Wir kennen das aus der russischen Innenpolitik: Jede Form von Dissens oder gar von Protest wird unverhältnismäßig hart bestraft. In den vergangenen Jahren ist noch etwas hinzugekommen: Jeder innerrussische Protest ist angeblich im Interesse westlicher Mächte. Viele NGOs, die in Russland für die Menschenrechte arbeiten, sind vom Justizministerium offiziell auf die Liste der sogenannten ausländischen Agenten gesetzt worden. Seit diesem Jahr können einem neuen Gesetz zufolge auch Einzelpersonen und Medien zu ausländischen Agenten erklärt werden.