Die Abgeordneten des russischen Parlaments, der Duma, haben einstimmig einen umfassenden Gesetzentwurf zur Verfassungsreform in erster Lesung angenommen. Nach nur zweistündiger Debatte stimmten alle 432 anwesenden Parlamentarier im Unterhaus für den Gesetzentwurf von Präsident Wladimir Putin.



Es handelt sich um die einschneidendsten Änderungen in der Geschichte der russischen Verfassung von 1993. Demnach soll das Parlament künftig den Ministerpräsidenten und die Kabinettsmitglieder benennen können. Dieses Recht steht bislang dem Präsidenten zu. Das Staatsoberhaupt soll aber weiter das Recht haben, den Regierungschef und einzelne Minister zu entlassen und die wichtigsten Posten für Außen- und Verteidigungspolitik zu vergeben. Dem Entwurf zufolge soll ein Präsident nur noch maximal zwei Amtszeiten absolvieren dürfen. Erstmals in der Verfassung verankert werden soll zudem die Rolle des Staatsrates als weiteres Machtzentrum neben dem Präsidenten. Insgesamt stehen bisher mehr als 40 Änderungen in 22 Artikeln des Gesetzes an. Zahlreiche andere Gesetze müssen geändert oder neu erlassen werden.



EuGH-Urteile müssen in manchen Fällen nicht mehr umgesetzt werden

Vorgesehen ist laut dem Entwurf auch eine Reduzierung der Zahl der Verfassungsrichter von 19 auf elf. Kritiker befürchten, dass durch die Änderungen insgesamt die Rolle der Gerichte in Russland weiter geschwächt und der Einfluss des Präsidenten auf die Richter gestärkt werde. Zudem soll erstmals festgeschrieben werden, dass Urteile internationaler Gerichte – wie des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg – nicht mehr umgesetzt werden, wenn sie der russischen Verfassung widersprechen.

Die entscheidende zweite Lesung soll am 11. Februar stattfinden. Putin hatte vor einer Woche eine Reihe von Änderungen am politischen System Russlands angekündigt. Er versprach auch, die Bevölkerung über die Reform abstimmen zu lassen.

Die Regierung unter Ministerpräsident Dmitri Medwedew hatte am Tag von Putins Ankündigung ihren Rücktritt erklärt. Putin nominierte wenig später den weitgehend unbekannten Chef der Steuerbehörde, Michail Mischustin, als neuen Regierungschef.

Putins vierte Amtszeit als Präsident endet 2024. Sein Reformvorschlag sieht auch eine Stärkung des Staatsrats vor. Der 67-jährige Kreml-Chef könnte nach dem Ende seiner Präsidentschaft ein ranghohes Amt in dem Beratungsgremium anstreben – und so seine Macht sichern.