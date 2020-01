In der Slowakei hat eine Spezialeinheit der Polizei den ehemaligen Generalstaatsanwalt Dobroslav Trnka festgenommen. Der frühere oberste Ankläger der Slowakei wird des Amtsmissbrauchs in Korruptionsfällen beschuldigt. Die Festnahme Trnkas steht indirekt mit dem derzeit laufenden Gerichtsprozess zum Mordfall Ján Kuciak in Zusammenhang. Den als Drahtzieher des Journalistenmordes angeklagten Marian K. soll Trnka jahrelang vor Strafverfolgung in Betrugsfällen geschützt haben.

Der Investigativ-Journalist Ján Kuciak und seine Verlobte Martina Kušnírová waren am 21. Februar 2018 erschossen worden. Kuciak hatte zuvor ausführlich über undurchsichtige Geschäfte von Marian K., aber auch andere Verbindungen zwischen Politik und Geschäftemacherei geschrieben. Seine erst nach seinem Tod veröffentlichte Reportage über mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern löste Massendemonstrationen gegen Korruption aus. Daraufhin traten Langzeit-Regierungschef Robert Fico sowie mehrere Minister und der Polizeipräsident zurück.

Im Zuge der Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mord-Auftraggeber K. wurden Ton- und Videoaufnahmen von Gesprächen beschlagnahmt, die ranghohe Vertreter von Justiz und Politik belasten. Trnka spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sollten die Gesprächsaufnahmen echt sein, würden sie belegen, dass der zuletzt nur noch als gewöhnlicher Staatsanwalt tätige Trnka dem Millionär K. als williger Befehlsempfänger diente und sich auch aktiv an Betrug und Erpressungen beteiligte.

Staatspräsidentin Zuzana Čaputová begrüßte das Vorgehen der Polizei gegen Trnka auf ihrer Facebookseite als wichtigen Schritt eines notwendigen Reinigungsprozesses im Rechtssystem: "Die Festnahme eines der ehemals mächtigsten Männer des Landes bedeutet einen Wendepunkt in der slowakischen Justiz."