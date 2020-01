Syrische Regierungstruppen haben mit dem Sturm auf die strategisch wichtige Stadt Maarat an-Numan im Nordwesten des Landes begonnen. Sie hätten die von dschihadistischen Kämpfern beherrschte Stadt in der Provinz Idlib zunächst umstellt und seien dann eingerückt. Das meldeten das syrische Staatsfernsehen und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in London. Informationen aus Syrien lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen.

Die Kämpfe verlagerten sich den Angaben zufolge ins Innere der Stadt. Die Offensive werde durch die russische Luftwaffe unterstützt. Tausende Menschen seien Richtung Norden geflohen, hieß es.



Der regierungsnahe Sender Scham FM vermeldete, das Militär habe den größten Teil der Stadt bereits unter seine Kontrolle gebracht und Soldaten durchsuchten sie. Experten hätten begonnen, Sprengstoff zu entschärfen, den die Rebellen hinterlassen hätten.



Die Armee halte eine Straße offen, die Richtung Westen aus Maarat an-Numan herausführe, offenbar um den Rebellen eine Rückzugsmöglichkeit zu geben, hieß es weiter. Die Beobachtungsstelle berichtete, die Armee habe zuvor das nahe gelegenen Dorf Kfar Rumma eingenommen.

Maarat an-Numan liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt auf der Autobahn M5, die die Hauptstadt Damaskus mit der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo verbindet. Maarat an-Numan ist seit dem Jahr 2012 in den Händen von Gegnern das syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Assad will sowohl Maarat an-Numan als auch die Fernstraße wieder unter seine Kontrolle bekommen.



Seit Dezember haben Assads Truppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe verstärkt den Süden Idlibs angegriffen. Idlib sowie Teile von Aleppo werden von dem früheren Al-Kaida-Ableger Hajat Tahrir al-Scham und anderen islamistischen Milizen kontrolliert. Regierungstruppen begannen auch eine Offensive auf westliche Vororte von Aleppo, um Rebellen aus der Stadt zu drängen. Rebellen hatten Aleppo in den vergangenen Tagen mit Artillerie und Mörsern beschossen.



Die Vereinten Nationen sprechen von einer dramatischen Lage im Nordwesten Syriens. Etwa 2,7 Millionen Menschen seien dringend auf Hilfe angewiesen. Dazu zählten Essen, Unterkünfte, Wasser, Gesundheitsversorgung und Unterstützung im Winter, berichtete das UN-Nothilfebüro Ocha. Seit Beginn der Militäroffensive in Idlib im vergangenen April sind nach UN-Angaben mehr als 1.500 Zivilisten bei Kämpfen getötet worden. Seit die Kämpfe vor etwa zwei Monaten deutlich heftiger geworden sind, seien 358.000 Menschen in Idlib neu vertrieben worden und auf der Flucht.