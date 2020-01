Der russische Präsident Wladimir Putin hat die syrische Hauptstadt Damaskus besucht und dort Machthaber Baschar al-Assad getroffen. Das teilte dessen Präsidialamt mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Sana.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte der Agentur Interfax zufolge, die beiden Präsidenten hätten sich auf einem Kommandoposten des russischen Militärs getroffen. Ein Bild zeigte, wie sich die beiden bei einem Treffen die Hand schütteln.



Bei dem Gespräch sei es um die Lage in verschiedenen Regionen des Landes gegangen, teilte Peskow weiter mit. Dazu habe das Militär seine Einschätzung abgegeben. Putin soll laut Peskow gesagt haben, er könne nun mit Zuversicht sagen, dass "ein großer Weg zurückgelegt wurde, um die territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen". Bei einer Fahrt durch die Straßen von Damaskus habe sich der russische Präsident ein Bild von der Situation machen wollen. Dort sei mit bloßem Auge zu sehen gewesen, dass das "friedliche Leben wiederhergestellt" sei, wird Peskow von Interfax zitiert.



Assad wiederum soll den russischen Soldaten für ihre "Opfer" gedankt haben. Den Agenturen zufolge will der syrische Machthaber mit seinem Gast aus Russland noch weitere Standorte in Syrien besuchen. Einzelheiten dazu wurden nicht mitgeteilt.

Beide Staatschefs sind enge Verbündete und hatten in ihrem Krieg gegen Assad-Kritiker und islamistische Milizen ihre gemeinsamen Luftangriffe zuletzt verstärkt. Ihre Bombardements gelten aktuell vor allem der Region Idlib im Nordwesten Syriens. Dort leisten die letzten Rebellen Widerstand gegen das Regime. Assad hatte mehrfach angekündigt, das ganze Land wieder unter Kontrolle bringen zu wollen. Dabei setzt er – neben der Hilfe aus dem Iran – vor allem auf die militärische Unterstützung des Kremls. Nur so war es dem syrischen Machthaber auch gelungen, verlorenes Territorium wieder zurückzugewinnen. Inzwischen kontrolliert er wieder rund zwei Drittel des Landes.



Für Putin und Assad ist ihr Treffen in Damaskus nicht das erste auf syrischem Boden. So war Russlands Präsident im Dezember 2017 auf die russische Luftwaffenbasis Hamaimim in der Provinz Latakia im Westen Syriens gereist, um mit Assad zu sprechen. Danach ordnete er den Rückzug eines Großteils der russischen Truppen aus dem Bürgerkriegsland an. Einen Monat zuvor hatte Putin den syrischen Präsidenten zudem überraschend im russischen Badeort Sotschi empfangen und signalisiert, dass sich Moskaus Militäreinsatz seinem Ende nähere.