Da stimmt ein Land in freier Wahl über sein Staatsoberhaupt und sein Parlament ab, nach leidenschaftlichem, aber fairem Wahlkampf. Ein Land, das vor gut drei Jahrzehnten noch eine Militärdiktatur war, bis es sich aus eigener Kraft und eigener Einsicht friedlich auf den Weg zur Demokratie machte. Ein Land, das heute eine moderne, pluralistische Gesellschaft ist und dazu ein höchst erfolgreicher Wirtschaftsstandort.

Die Wahlsiegerin bleibt im Triumph bescheiden. Der Verlierer gesteht, da sind noch gar nicht alle Stimmen ausgezählt, seine Niederlage ein ("Ich habe nicht hart genug gearbeitet"). Alles wie im Lehrbuch der Demokratie. Doch aus dem Ausland gratuliert fast niemand der Präsidentin zur Wiederwahl, wünscht dem Land Glück, freut sich auf gute Zusammenarbeit.

Stattdessen: Rund um die Welt verlegenes Schweigen. Das Land steht nämlich diplomatisch unter Quarantäne, ist ein Paria der internationalen Gemeinschaft. Die Bürger dieses Staates dürfen mit ihrem Pass nicht einmal das Gebäude der Vereinten Nationen in New York betreten. Alles ziemlich peinlich. Aber was soll man machen?

Ist es doch Taiwan, das da am vergangenen Samstag gewählt hat. Und Taiwan hat leider nur 23 Millionen Einwohner, China dagegen 1,4 Milliarden. Eine diplomatische Anerkennung der "Republik China", wie Taiwan bis heute offiziell heißt, duldet die Regierung in Peking nicht. Für sie bleibt es dabei: Es gibt nur ein China. Das ist die Volksrepublik. Und Taiwan ist ein Teil von ihr.

Allerdings: Nach siebzig Jahren der Trennung verstehen sich die meisten Menschen auf der Insel eher als Taiwaner denn als Chinesen. Die Mehrheit seiner Bürger möchte, dass es dabei bleibt. Die Pekinger Regierung aber hält es für ihre Pflicht vor der Geschichte, das Vaterland zu vereinigen, ob die Taiwaner das nun auch wünschen oder nicht.

Dies zu beklagen führt nicht zu viel. Im Ausland wird sich kein Politiker, der bei realpolitischem Verstand ist, für Taiwan und gegen Peking entscheiden. Nicht in Tokio, nicht in Paris, nicht in Berlin. Auch nicht in Washington. Obwohl, da ist die Sache etwas komplizierter. Zwar haben auch die Vereinigten Staaten schon vor vierzig Jahren die diplomatische Wende zugunsten Pekings vollzogen. De facto sind sie aber ein enger Verbündeter Taiwans geblieben, beliefern die Insel mit modernsten Waffen.