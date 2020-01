Xi Jinping, der Chef der in China seit 1949 allein herrschenden Kommunistischen Partei, hat sich verkalkuliert. Denn die Amtsinhaberin Tsai Ying-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) hat die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan gewonnen. Genau das wollte Chinas mächtiger Mann nicht, die KP-Führung unterstützte Tsais unterlegenen Kontrahenten von der Kuomintang (KMT), Han Kuo-yu. Denn Han und die KMT stehen für eine chinafreundliche Politik, die progressive Tsai Ying-wen für eine souveräne Politik Taiwans.

Fast konnte sich die Regierung in Peking am Ziel wähnen, Tsais Beliebtheit war unter Taiwans Wählerinnen und Wählern nach innenpolitischen Reformen drastisch gesunken. Ihr populistischer Konkurrent schien bereits wie der sichere Wahlfavorit. Die Wende brachte ausgerechnet eine Rede Xis im Januar 2019, als dieser ankündigte, dass sich Taiwan auf jeden Fall dem chinesischen Festland angliedern werde. Dies sei im Interesse und zum Wohle der "taiwanischen Landsleute". Ein unabhängiges Taiwan widerspreche dem Trend der Geschichte und werde in eine Sackgasse führen. "Wir geben kein Versprechen ab, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten", sagte Xi. Seine harte Drohung verband er mit der Forderung, dass Taiwan sich China nach dem Modell "Ein Land, zwei Systeme" anschließe, das bereits in Hongkong angewendet wird.

Tsais Amtsvorgänger Ma Ying-jou von der KMT hatte noch eine Annäherung an China verfolgt. Als Tsai im Jahr 2016 Ma nach acht Jahren ablöste, ließ Xi Jinping die Taiwan-Beziehungen einfrieren. Seither versucht die Regierung in Peking, Taiwan international zu isolieren und die wenigen verbliebenen diplomatischen Verbündeten der Inselrepublik an Peking zu binden. Nur noch 15 überwiegend ärmere Länder in Lateinamerika und in der Pazifikregion pflegen diplomatische Beziehungen mit dem Inselstaat. Peking versucht heute über gekaufte Medien und subtile Social-Media-Kampagnen in Taiwans Politik und Gesellschaft Einfluss zu gewinnen. Das alles weckt in Taiwan keine Sympathien für China.

Offene Gewaltandrohung

Tsai reagierte auf die Rede Xis mit einer Medienkampagne, nach der ihr 23-Millionen-Volk niemals ein solches Modell akzeptieren werde. Geholfen haben ihr auch eine gute Wirtschaftsentwicklung und eine zunehmende Rückverlagerung von Hightech-Produktionsstandorten aus China. Im Juni schließlich begannen in Hongkong die Massenproteste gegen den Einfluss der Regierung in Peking, was Tsai als Beleg anführen konnte, dass das von China geforderte "Ein Land, zwei Systeme"-Modell nicht funktioniert. Die KP-Führung hatte die politische Stimmung in der Hafenstadt nicht erkannt.

Die Wahl am Samstag war daher in erster Linie eine Abstimmung darüber, wie nah denn die Beziehungen zum Festland sein sollen. Seit in Taiwan gewählt wird, ist das zwar immer eines der wichtigen Wahlkampfthemen gewesen. Doch mit Xi Jinping hat in China eine neue Zeit eingesetzt. Unter ihm expandiert der autoritäre Einparteienstaat global, und das nicht mehr nur ökonomisch.



Militärisch will man beispielsweise Kontrolle über das wirtschaftlich und strategisch wichtige Südchinesische Meer. Wenn der chinesischen Regierung heute etwas nicht passt – etwa eine freundliche Erwähnung des Dalai Lama oder Widerstand gegen den Netzwerkausrüster Huawei – wird Staaten offen mit Konsequenzen gedroht. Besonders zu spüren bekommt die veränderte Stimmung der Nachbar Taiwan, beispielsweise wenn Militärmanöver nahe der Insel abgehalten werden.