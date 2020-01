Der iranische Abgeordnete Alaeddin Borudscherdi fordert die Ausweisung des britischen Botschafters Rob Macaire aus dem Iran. Macaire hatte an einer Protestkundgebung vor der Universität Amirkabir wegen des Abschusses eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch den Iran teilgenommen. Am Samstagabend war er daraufhin für einige Stunden festgenommen worden.

"Als Botschafter sollte man die Gesetze und Vorschriften eines Landes kennen und die diplomatischen Kriterien respektieren", sagte der Abgeordnete und ehemalige Vizeaußenminister Borudscherdi am Sonntag. Ein Diplomat, der an Protestkundgebungen teilnehme, die innere Angelegenheiten des Landes betreffen, habe "im Iran nichts zu suchen". Daher sollte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif den Botschafter ausweisen, sagte er nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim.

Bei den Protesten am Samstag hatten Hunderte Iraner die Bestrafung der Verantwortlichen für den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs gefordert. Die Vorwürfe gegen den britischen Botschafter lauteten weiterhin, dass er Demonstranten provoziert haben solle "radikale Aktionen" durchzuführen, so die Nachrichtenagentur Tasnim. Großbritannien hat auf diese vorübergehende Festnahme des britischen Botschafters in Teheran empört reagiert. Der britische Außenminister Dominic Raab bezeichnete "die grundlose und unbegründete Festnahme" des Botschafters in Teheran als "ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts".

Die iranische Regierung hatte nach tagelanger Verzögerung die Verantwortung für den Abschuss der ukrainischen Boeing übernommen, bei dem 176 Menschen ums Leben kamen. Der Abschuss sei versehentlich erfolgt, weil die Flugabwehr die Passagiermaschine für ein "feindliches Flugzeug" gehalten habe, hieß es in Teheran.