Hunderttausende Iranerinnen und Iraner haben in der Hauptstadt Teheran Abschied von General Kassem Soleimani genommen. Menschenmassen zogen durch die Straßen der iranischen Hauptstadt, feierten Soleimani als Helden und verlangten Vergeltung für seinen Tod. Viele waren in Schwarz gekleidet und trugen Bilder des Getöteten. Andere schwenkten iranische und rote Fahnen – Rot gilt im Iran als die Farbe der Märtyrer. Das Staatsfernsehen berichtete von "mehreren Millionen" Trauernden.

Soleimani war am Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad durch einen US-Drohnenangriff zusammen mit vier weiteren Iranern und einem irakischen Milizenführer getötet worden. Der General hatte die für Auslandseinsätze zuständigen Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt und besaß großen politischen Einfluss im Nahen Osten. Seine Tötung verschärfte die Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran.

Damit alle Menschen in Teheran an der Zeremonie teilnehmen konnten, hatte die Regierung den Montag in der Hauptstadt zum Feiertag erklärt. An den Särgen der Getöteten versammelte sich die Führungsriege des Irans. An der Seite von Staatschef Hassan Ruhani sprach das offenbar zu Tränen gerührte geistliche Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei ein Gebet. Begleitet wurden sie von Parlamentspräsident Ali Laridschani, dem Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, Soleimanis Nachfolger Esmail Kaani, mehreren Ministern und Abgeordneten. Tausende wohnten der Zeremonie bei, fast alle Fernsehkanäle übertrugen live.



Trauernde verlangen Rache

Als Hauptredner traten der Anführer der palästinensischen Hamas, Ismail Hanija, und Soleimanis Tochter Sejnab auf. "Die USA und die Zionisten sollen nicht denken, dass mit dem Tod meines Vaters der Kampf gegen sie unterbrochen ist", sagte sie. "Er geht auch ohne ihn weiter." Der "Märtyrertod" des Generals werde den "Widerstand anfachen und Amerika und Israel zittern lassen". Auch andere Teilnehmer der Trauerfeierlichkeiten verlangten Rache.



Nach dem Leichengebet wurde Soleimanis Leiche zum Asadi-Platz im Westen Teherans transportiert. Entlang der fast drei Kilometer langen Strecke warteten riesige Menschenmengen. Überall waren Poster von Soleimani aufgestellt mit der Überschrift: "Du bist weg, aber Dein Weg wird weitergeführt." Die Trauerfeierlichkeiten für den General hatten bereits am Sonntag in den nordiranischen Städten Ahwas und Maschhad begonnen. Der General soll am Dienstag in seiner Geburtsstadt Kerman beigesetzt werden.

"Dieser Trump ist ein Vollidiot"

In Teheran waren auch viele unter den Trauernden, die nicht zu den Anhängern des iranischen Regimes gehören, beispielsweise die Hausfrau Massumeh H., die sagte, ihr Sohn studiere in Minnesota und sei auch sehr glücklich dort. Sie habe nichts gegen die USA und die Amerikaner. Trotzdem skandierte die 39-Jährige mit vielen anderen "Tod den USA". Der US-Präsident habe kein Recht, in einem anderen Land einen iranischen Soldaten zu töten, nur weil dieser andere Interessen verfolge als das Weiße Haus, sagte sie: "Dieser Trump ist ein Vollidiot."

"Soleimani war ein guter und treuer Soldat und hat unser Land jahrzehntelang verteidigt", sagte Behnam M., ein 43 Jahre alter Klempner. Was passiert wäre, wenn die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in den Iran eingedrungen wäre, wolle er sich nicht vorstellen. "Kassem hat das verhindert und dafür sind wir ihm alle für immer dankbar", sagte der Klempner. Soleimani hatte den Kampf der iranischen Verbündeten gegen den IS koordiniert.