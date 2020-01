Bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan zeichnet sich ein klarer Sieg von Amtsinhaberin Tsai Ing-wen ab. Nach Auszählung von 70 Prozent der abgegebenen Stimmen lag Tsai nach Angaben der Wahlkommission mit 58 Prozent in Führung. Ihr Hauptrivale Han Kou-yu kam auf 38 und ein dritter Kandidat, James Soong, auf vier Prozent. Die Hochrechnung basiert auf der Auszählung von mehr als zehn Millionen abgegebenen Stimmen. Als Wähler registriert waren rund 19 Millionen Taiwaner.

Der Kandidat der oppositionellen Kuomintang-Partei, Han Kuo-yu, erklärte in der südchinesischen Hafenstadt Kaohsiung vor seinen Anhängern bereits seine Niederlage: Er habe die Präsidentin angerufen und ihr seine Glückwünsche übermittelt.



Diese erklärte ihren Sieg und dankte in einer Rede allen, die sich an der Wahl beteiligt haben – egal, für wen sie gestimmt hätten. "Mit jeder Präsidentenwahl zeigt Taiwan der Welt, wie sehr wir unseren freien und demokratischen Lebensstil zu schätzen wissen", sagte sie in einer Ansprache an die Unterstützerinnen und Unterstützer. Tsai Ing-wen rief zu mehr Anerkennung für die von China isolierte Inselrepublik auf. "Alle Länder sollten Taiwan als Partner, nicht als Problem betrachten." Taiwan sei ein unverzichtbares Mitglied der Weltgemeinschaft und sei bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen.



Die Juristin Tsai Ing-wen und ihre Partei, die Demokratische Fortschrittspartei, treten für die Unabhängigkeit Taiwans ein, das von China als abtrünnige Provinz betrachtet wird. Han Kuo-yu von der nationalistischen Oppositionspartei Kuomintang, galt als Lieblingskandidat der Pekinger Führung, weil er für eine stärkere Annäherung an die Volksrepublik eintritt.

Vorbild Hongkonger Proteste

Die Kommunalwahlen im Herbst 2018 hatte Tsais Fortschrittspartei noch hoch verloren, doch die Präsidentin konnte im vergangenen Jahr in Umfragen aufholen und lag zuletzt deutlich vorn. Der Druck der kommunistischen chinesischen Führung auf Taiwan hat der Präsidentin spürbar Aufwind gegeben, weil sie auf Distanz zu China geht. Unter anderem nutzte sie die Proteste von Demokratieaktivisten in Hongkong als Argument für ihre Unabhängigkeitspolitik. Das von China für Hongkong und eine mögliche Wiedervereinigung mit Taiwan propagierte Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" funktioniere nicht, sagte sie.

Geholfen haben ihr auch die Rückverlagerung von Hightech-Produktionsstandorten aus China nach Taiwan und steigende Löhne. Die Nationalistische Partei mit ihrem eher chinafreundlichen Kurs war in dieser politischen Lage in eine defensive Rolle geraten.