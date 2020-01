Das türkische Parlament hat einer mögliche Militärintervention in Libyen zugestimmt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan erhielt für ein Jahr die Erlaubnis, Truppen in das Bürgerkriegsland zu entsenden. Erdoğan will die international anerkannte Regierung in Tripolis in ihrem Kampf gegen den abtrünnigen General Chalifa Haftar unterstützen. Der von den Vereinten Nationen unterstützte libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch habe um militärische Hilfe gebeten, sagte der türkische Präsident.

Die Regierung in Ankara hält eine Entsendung für wichtig, um die Interessen der Türkei in Libyen und im östlichen Mittelmeer zu schützen. Dort haben Griechenland, Zypern, Israel und Ägypten Wirtschaftszonen festgelegt, in denen sie nach Erdöl und Gas bohren wollen. Die Türkei hat dagegen mit Libyen Abkommen über Seegrenzen und über militärische Zusammenarbeit geschlossen.

Seine Regierung hat noch keine Informationen über eine etwaige Truppenstationierung bekannt gegeben. Nun kann sie über die Zahl, das Ausmaß und die Zeit einer Mission entscheiden. Die Türkei werde "die notwendige Zahl (an Truppen) entsenden, wann auch immer sie nötig ist", sagte Vizepräsident Fuat Oktay der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Wenn aber die rivalisierende libysche Regierung ihre Offensive auf Tripolis stoppe, dann werde die Türkei keine Einheiten schicken.

"Unsinniges und gefährliches Abenteuer"

Eine Zustimmung im Parlament war erwartet worden, da Erdoğans islamisch-konservative AKP in der Regierungsallianz mit der ultranationalistischen MHP im Parlament eine Mehrheit hat. Ein Großteil der Opposition kritisierte das Vorhaben. Der stellvertretende Parteivorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Ünal Ceviköz, sagte im Parlament, es handele sich um ein "unsinniges und gefährliches Abenteuer".

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. General Haftar kontrolliert mit seiner selbst ernannten Libyschen Nationalarmee (LNA) Gebiete im Osten des Landes, will aber die Macht über das ganze Land. Im vergangenen Jahr hatte er einen Angriff auf Tripolis begonnen, wo die Sarradsch-Regierung sitzt. Haftar wird unter anderem von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt.

Bohrschiff "Fatih" in die Region geschickt

In der nun erteilten Erlaubnis heißt es zur Begründung eines möglichen Einsatzes unter anderem, die sich verschlechternde Lage in Libyen bedrohe auch die Interessen der Türkei im Mittelmeerraum und Nordafrika. Die Türkei beharrt als einziger Staat in der Region darauf, dass zur Aufteilung des Seegebiets im östlichen Mittelmeer die Küstenlinie der Festlandmasse herangezogen wird. Auf dieser Grundlage beansprucht die Türkei einen Teil der Gasvorkommen vor Zypern, da sie ihrer Ansicht nach auf ihrem Kontinentalschelf liegen. Die Regierung in Ankara hat vor einiger Zeit das Bohrschiff Fatih in die Region geschickt, um im Auftrag von Turkish Petroleum Probebohrungen vorzunehmen.

Mit dem im November unterzeichneten Abkommen teilen die Türkei und Libyen das Seegebiet zwischen den beiden Ländern auf. Durch die Vereinbarung wird der Festlandsockel, in dem die Türkei das Recht auf die Erforschung und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beansprucht, erheblich ausgeweitet. Die Türkei warnt, sie werde alle "nicht autorisierten" Aktivitäten in dem Gebiet verhindern.

Ägypten und Griechenland sind empört, da sie ihre eigenen Ansprüche verletzt sehen. Die Regierung in Athen wies aus Protest den libyschen Botschafter aus und forderte den UN-Sicherheitsrat auf, das Abkommen zu verurteilen. Die EU, die in dem Streit ihre Mitgliedstaaten Zypern und Griechenland unterstützt, verurteilte bereits die Vereinbarung. Wegen des türkischen Vorgehens verhängte sie im Juli zudem Sanktionen gegen Ankara.