Es war wie einer dieser überverkauften Boxkämpfe, die zur Schlacht des Jahrhunderts hochgeredet werden – und dann haut Boxer A Boxer B nach 30 Sekunden der ersten Runde um, und das war’s, und die Zuschauer fragen: "Hä? Worauf bin ich jetzt wieder reingefallen?"

Bernie Sanders gegen Elizabeth Warren – das sollte das Duell der Nacht werden, der Hauptkampf dieser siebten Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber. Amerikas Medien schrieben und sprachen darüber, die Teams der zwei Rivalen bereiteten sich hitzig auf die Auseinandersetzung vor, und die Vorgeschichte war tatsächlich explosiv.

Sanders' Helfer, das war die erste Enthüllung der vergangenen Tage gewesen, hatten schlecht über Warren geredet. Sie hatten nämlich gesagt, Warren sei nur für gebildete und wohlhabende Wählerinnen und Wähler attraktiv. Dann kam die zweite Enthüllung, mit anonymen Quellen und via CNN: Bei einem privaten Abendessen unter vier Augen habe Sanders vor einem Jahr zu Warren gesagt, eine Frau könne die Präsidentschaftswahlen nicht gewinnen. Das stimme nicht, dementierte Sanders wütend, der Satz sei nicht gefallen.

Wer log? Wer spielte hier plötzlich schmutzig? Und, darum: Wie würden die zwei einander nun begegnen? Und was würden die anderen vier Bewerber aus diesem Bruch machen, diesem vernichtenden Satz (wenn er denn stimmt) von Sanders und dieser Indiskretion durch Warren (wenn sie denn die Quelle ist)? Es war eines dieser wenigen Nuggets in einem endlos zähen Wettstreit, ein Fest für alle, die einen Wahlkampf als Seifenoper verstehen und für die die amerikanische Art der Politik nun eben im Zelebrieren von Duellen besteht.

CNN, Gastgeber der Debatte in Des Moines in Iowa, ließ 43 Minuten des Spannungsaufbaus verstreichen, dann kam der Moment.

Moderatorin Abby Phillip fragte Sanders: "Warum haben Sie das gesagt?"

Sanders schüttelte sich ein wenig und sagte: "Nun, die Sache ist die: Ich habe das nicht gesagt."

Warren blickte nach links, mutmaßlich staunend oder auch Erstaunen darstellend.

Sanders hob dann an, von Hillary Clinton zu schwärmen, die 2016 drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump bekommen habe, auch von Warren selbst, die er früher schon zur Kandidatur ermuntert habe.

Phillip fragte einmal nach: "Senator Sanders, Sie sagen also, dass Sie nicht zu Senator Warren gesagt, dass eine Frau nicht die Wahl gewinnen könne?"

Sanders: "Das ist korrekt."

Und dann machte CNN den entscheidenden Fehler des Abends. Denn Phillips ignorierte Sanders' Antworten und fragte Warren: "Was dachten Sie, als Sanders Ihnen sagte, dass eine Frau nicht die Wahl gewinnen könne?" Das war unlauter. Warren sagte: "Nun, ich war anderer Meinung." Und weil Warren dann aber offenbar deeskalieren wollte, sagte sie, Sanders sei ihr Freund, den sie nicht bekämpfen wolle, und die Frauen auf der Bühne hätten sowieso viel mehr Wahlen gewonnen als die Männer; und so entschlüpfte Warren – und die Moderatorin ließ sie entkommen: Wer hier log und warum Warren und Sanders diese Eskalation der vergangenen Tage überhaupt zugelassen oder herbeigeführt hatten und ob es nun einen Bruch im linken Lager der Demokraten gibt – all das blieb undiskutiert, nämlich ungefragt. Es war, dramaturgisch betrachtet, lausiges Fernsehen.



Punkt für Biden

Damit ist die Lage in den USA, politisch betrachtet, drei Wochen vor der ersten Vorwahl, dem Caucus von Iowa, unverändert: Biden ist der Favorit, dessen Sturz seit Monaten erwartet wurde, weil der Mann sich so oft verspricht – aber Biden stürzt nicht, stürzte auch bei diesem TV-Duell nicht, wirkte seriös, warmherzig.

Die Senatoren Sanders und Warren, bis vor Kurzem so gut befreundet, wie das in der Politik nur möglich ist, bleiben die zwei progressiven Herausforderer, da sie als die radikalen Veränderer unter den vier Favoriten auftreten (Biden und der junge Pete Buttigieg sind moderater). Sanders und Warren schienen bis zu den Irritationen dieser Tage zusammenzuhalten, es schien sogar einen Pakt zwischen ihnen zu geben: Wenn einer von uns beiden nach einigen Vorwahlen auf Platz 1 oder 2 liegt und der oder die andere dann aufgibt, dann vereinen wir unsere Lager und ziehen gemeinsam an Biden vorbei und erobern die Kandidatur. Ist das immer noch realistisch?

Dass jedenfalls Sanders, 78 Jahre alt und noch Anfang Oktober mitten im Wahlkampf von einem Herzinfarkt getroffen, so kurz vor dem Wahltag von Iowa die höchsten Spendeneinnahmen hat und in den Umfragen steigt, ist die Überraschung des jungen Wahljahres. Sanders ist einer dieser Politiker, die Jünger und Feinde haben.