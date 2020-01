Der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton hat US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre laut einem Bericht erneut belastet. Trump habe Bolton bereits im Mai 2019 aufgefordert, Druck auf die Ukraine auszuüben, berichtete die New York Times unter Berufung auf das noch unveröffentlichte Buch des ehemaligen Sicherheitsberaters. Trump habe die Anweisung bei einem Treffen im Weißen Haus gegeben, bei dem unter anderem dessen Anwalt Rudolph W. Giuliani anwesend gewesen sei, schreibt Bolton demnach in seinem Buch.

Trump soll nach Ansicht der Demokraten im vergangenen Sommer den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Konkurrenten Joe Biden gedrängt und zugleich vom US-Kongress bewilligte Militärhilfe an Kiew zurückgehalten haben. Unter anderem geht es um ein Telefonat zwischen Trump und Selenskyj vom 25. Juli. Zudem wird er beschuldigt, die Impeachment-Voruntersuchung im Repräsentantenhaus später blockiert zu haben.



Wie die New York Times nun berichtete, soll Trump Bolton schon zwei Monate vor seinem Telefonat mit Selenskyj gebeten haben, ein Treffen für Giuliani mit dem ukrainischen Präsidenten zu organisieren. Bolton schreibe jedoch, er sei dieser Anweisung nie nachgekommen.

Trumps Anwalt Giuliani bestritt dem Bericht zufolge, dass das von Bolton beschriebene Treffen im Weißen Haus stattgefunden hat. "Es ist absolut, kategorisch falsch", sagte er der Zeitung. Bolton sowie das Weiße Haus hätten zudem nicht auf Anfragen reagiert, berichtete die New York Times weiter.



Im Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump steht an diesem Freitag eine wichtige Abstimmung über neue Zeugen bevor. Der Senat soll voraussichtlich darüber entscheiden, ob er neue Zeugen vorladen will. Die Demokraten drängen darauf, den früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und andere anzuhören. Sie benötigen dafür die Stimmen von mindestens vier republikanischen Senatoren.