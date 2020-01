Nach der Tötung eines iranischen Generals bei einem US-Angriff im Irak droht die Staatsspitze mit Konsequenzen. Der iranische Verteidigungsminister Amir Hatami sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge, sein Land werde "vernichtende Rache" für die Tötung von General Kassem Soleimani üben. Irans Präsident Hassan Ruhani hat ebenfalls Vergeltung angekündigt.



"Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen", schrieb Ruhani in einem Beileidsschreiben auf seiner Website. Diese "feige Tat" zeige die Verzweiflung der amerikanischen Nahostpolitik und wie die Amerikaner ihrer Interessen wegen alle menschlichen Prinzipien außer Acht ließen.

"Diese Tat ist ein weiterer dunkler Fleck für die USA", schrieb der Präsident weiter. Das ganze iranische Volk sei bestürzt über die Ermordung des Generals. Gleichzeitig verdoppele dieser Mord den Willen des Iran im Kampf gegen die Expansionspolitik der USA, schrieb Ruhani. Die USA riefen ihre Bürger zur sofortigen Ausreise aus dem Nachbarland Irak auf.

Irak - Iranischer General bei US-Angriff getötet Bei einem Luftangriff des US-Militärs wurde der iranische General Kassem Soleimani getötet. Irans Außenminister spricht von internationalem Terrorismus seitens der USA. © Foto: Uncredited/Office of the Iranian Supreme Leader/dpa

Auch in den USA wurde der Angriff kritisiert. Nach Meinung des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden stehen die Vereinigten Staaten möglicherweise "am Rande eines größeren Konflikts im Nahen Osten". US-Präsident Donald Trump habe soeben "eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen", schrieb der Präsidentschaftskandidat der Demokraten in einer Stellungnahme.

Zwar habe der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Kassem Soleimani, es verdient, "für seine Verbrechen gegen amerikanische Soldaten" zur Rechenschaft gezogen zu werden. Doch habe der US-Angriff die bereits gefährliche Lage in der Region unnötig eskaliert, schrieb Biden.

Keine Absprache mit dem US-Kongress

Bei dem US-Angriff nahe dem Flughafen in Bagdad war am Donnerstag der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, General Kassem Soleimani, getötet worden. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, die Bombardierung sei auf Trumps Anweisung erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Diplomaten und Einsatzkräfte in der Region zu verhindern.



Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat die Rechtmäßigkeit des US-Raketenangriffs in der irakischen Hauptstadt Bagdad infrage gestellt. Der Angriff sei "ohne Absprache mit dem Kongress" erfolgt, schrieb Pelosi in einer Stellungnahme, die in der Nacht zum Freitag von US-Medien verbreitet wurde.

Das Leben von US-Einsatzkräften und Diplomaten dürfe nicht weiter durch "provokative und unverhältnismäßige" Handlungen gefährdet werden, warnte die Frontfrau der Demokraten. Der Luftangriff könne zu einer weiteren "gefährlichen Eskalation der Gewalt" führen.