Die Demokraten in den USA wollen Trumps militärische Befugnisse im Iran-Konflikt beschneiden und so eine mögliche Gewalteskalation verhindern. Am Donnerstag werde die Partei einen entsprechenden Beschluss im Repräsentantenhaus vorlegen, sagte die demokratische Vorsitzende der Kongresskammer, Nancy Pelosi, am Mittwoch. Trump habe "keine schlüssige Strategie, um für die Sicherheit der US-Bevölkerung zu sorgen, eine Deeskalation mit dem Iran zu erreichen und Stabilität in der Region sicherzustellen", erklärte Pelosi.



Die Oppositionspartei hatte die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani am vergangenen Freitag im Irak durch einen US-Drohnenangriff scharf kritisiert. Pelosi sprach am Mittwoch von einem "provokativen und unverhältnismäßigen militärischen Luftangriff". Unterrichtungen der Parlamentarier durch die US-Regierung seien nicht ausreichend gewesen, um die Zweifel auszuräumen.



"Ich finde das absolut verrückt."

Einige Republikaner haben ihr bereits Unterstützung zugesagt. Auch sie sind über das Vorgehen Trumps empört. Die Art, wie die amerikanische Regierung den tödlichen Anschlag auf Soleimani rechtfertigt habe, sei "absolut verrückt" und "unamerikanisch" gewesen, sagte Mike Lee, ein republikanischer Senator aus dem US-Bundesstaat Utah am Mittwoch. Die Regierung habe sich bei einer vertraulichen Unterrichtung des Senats nur eine knappe Stunde Zeit genommen und kaum Beweise für die Behauptung vorgelegt, dass mit dem Attentat ein unmittelbar bevorstehender Angriff verhindert worden sei, sagte der Senator. Die meisten Fragen seien offen geblieben.



Die Regierung habe die Senatoren im Grunde aufgefordert, "gute kleine Jungs und Mädchen zu sein, einfach mitzulaufen und das nicht öffentlich infrage zu stellen", sagte der sichtlich verärgerte Lee, der nicht als Trump-Kritiker bekannt ist. Er habe das Treffen als beleidigend empfunden, sagte der Senator. "Ich finde das absolut verrückt. Das ist unamerikanisch, verfassungswidrig und schlichtweg verkehrt", sagte Lee. Gleichzeitig kündigte er an, für die Initiative der Demokraten zu stimmen, die es Trump schwerer machen sollen, einen Krieg zu führen. Auch der republikanische Senator Rand Paul, der Trump in militärischen Fragen häufiger kritisiert, bezeichnete die Unterrichtung als unzureichend und wollte sich der Initiative anschließen.



Laut einer Studie der University of Maryland lehnen die Wählerinnen und Wähler über alle Parteigrenzen hinweg einen Krieg mit dem Iran ab.