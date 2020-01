Durch die iranischen Raketenangriffe auf Militärstützpunkte im Irak sind doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Infolge der Explosionen am 8. Januar hätten elf Soldaten Gehirnerschütterungen erlitten, teilte das US-Militär mit. Sie würden deswegen noch immer medizinisch behandelt. Einige Verletzte seien zur weiteren Beobachtung in US-Militärkrankenhäuser in Deutschland und Kuwait ausgeflogen worden, unter anderem in das Militärkrankenhaus in Landstuhl.

US-Präsident Donald Trump und das US-Militär hatten nach den Angriffen mitgeteilt, dass keine Soldaten getötet oder verletzt worden seien. Der Iran hatte als Vergeltung für die Tötung des ranghohen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am 3. Januar in der vergangenen Woche Stützpunkte im Irak attackiert, auf denen US-Truppen stationiert sind.



Trump hatte auf die Ankündigung militärischer Vergeltung verzichtet, auch weil keine Amerikaner zu Schaden gekommen seien. Nach den iranischen Angriffen hatte es zunächst so ausgesehen, als könnte sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA weiter verschärfen. Sowohl Trump als auch die iranische Führung sandten in den Tagen danach aber Signale der Deeskalation aus.