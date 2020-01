Die Drohgebärden von USA, Iran und Irak in der Nahostkrise verschärfen sich. In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat die Regierung damit begonnen, die Zwangsausreise von bis zu 5.000 US-Soldaten einzuleiten. Regierungsvertreter in verschiedenen Behörden würden die rechtlichen Schritte und das Verfahren für den Truppenabzug vorbereiten, teilte das Büro des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Adel Abdel Mahdi am Sonntag mit.

Das Parlament hatte zuvor überraschend für den US-Truppenabzug gestimmt. Damit solle die "irakische Souveränität" geschützt werden, heißt es in dem Beschluss. Zudem hatten die Parlamentarier gefordert, allen ausländischen Truppen, die als Teil des US-geführten Bündnisses zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak stationiert sind, den Zugang zum irakischen Luftraum und Boden zu sperren.

US-Präsident Donald Trump drohte dem Irak für den Fall eines feindseligen Rauswurfs amerikanischer Soldaten aus dem Land mit massiven Sanktionen. Sollte der Irak nicht die Bedingungen der USA für einen Abzug erfüllen, werde es Strafmaßnahmen geben "wie nie zuvor", sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) zu Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One.



Trump sagte, die USA würden den Irak nicht verlassen, solange das Land nicht für den US-Luftwaffenstützpunkt dort bezahle. "Wir haben dort einen sehr außerordentlich teuren Luftwaffenstützpunkt. Der Bau hat Milliarden Dollar gekostet, lange vor meiner Zeit. Wir werden nicht gehen, bevor sie uns nicht dafür bezahlen."

Bundesregierung will "jede Entscheidung" des Iraks akzeptieren

Es ist noch ungeklärt, ob die irakische Regierung sämtliche US-Soldaten ausweisen wird und inwieweit auch der Einsatz der Bundeswehr betroffen ist. Der Beschluss des Parlaments fordert den Abzug ausländischer Truppen in klaren Worten, lässt der Regierung aber zugleich Spielraum, um eine Zahl an ausländischen Militärausbildern und Spezialisten im Land zu lassen.

Vor der Nato-Sondersitzung am Montag warnte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn das Militärbündnis davor, den Ausbildungseinsatz im Irak zu beenden. Die irakischen Sicherheitskräfte seien alleine nicht fähig, die schwierige Lage im Land unter Kontrolle zu halten und Stabilität zu gewährleisten, sagt Asselborn der Welt. Er kritisierte die Vorbereitungen der irakischen Regierung, internationale Truppen außer Landes zu verweisen. Sollten die Truppen aus dem Land verbannt werden, wäre dies dramatisch für die Sicherheitslage des Irak und des Westens, weil sich dann wieder die IS-Miliz dort breitmachen könnte, sagte Asselborn.

Die Bundesregierung sagte am Sonntag, der Einsatz der Bundeswehr im Irak sei von der Zustimmung der irakischen Regierung abhängig. Außenminister Heiko Maas kündigte an, Deutschland werde "unverzüglich" mit der irakischen Regierung über die Lage sprechen und klären, wie sie das künftige Verhältnis gestalten wolle. "Wir werden jede Entscheidung respektieren", sagte er. Für die Bundesregierung sei es von überragendem Interesse, "dass die Stabilität und Einheit des Irak nicht der jüngsten Eskalation zum Opfer fällt".

Rund 90 Bundeswehrsoldaten sind derzeit im Rahmen des internationalen Einsatzes gegen den IS im kurdischen Norden des Irak stationiert. Dort sollen sie örtliche Sicherheitskräfte ausbilden. Wegen der Spannungen hat die Bundeswehr diesen Einsatz aber bereits unterbrochen.

Neue Raketen, neue Drohungen

Am Sonntagabend waren nach irakischen Militärangaben erneut zwei Raketen in der hoch gesicherten Grünen Zone in der Hauptstadt Bagdad eingeschlagen. Eine dritte Rakete habe Bagdads Zentrum getroffen. Angaben über mögliche Verletzte gab es nicht. In der Grünen Zone liegen unter anderem die US-Botschaft sowie irakische Ministerien und das Parlament. Am Vortag waren nahe dem Luftwaffenstützpunkt Al-Balad, auf dem auch US-Soldaten untergebracht sind, sowie nahe einer weiteren Basis im Zentrum Bagdads zwei Raketen eingeschlagen.

Die Angriffe erfolgten nur wenige Tage nach dem tödlichen Drohnenanschlag des US-Militärs auf den iranischen General Kassem Soleimani. Nun fürchten in der nahöstlichen Region vor allem die Golfstaaten, bei einem offenen militärischen Konflikt zwischen die Fronten von USA und Iran zu geraten.

Iraks geschäftsführender Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi verurteilte in der Parlamentssitzung die gezielte Tötung Soleimanis als "politischen Mord". Die irakische Regierung solle bei den Vereinten Nationen Beschwerde gegen die USA einlegen wegen eines "gefährlichen Verstoßes gegen die Souveränität und Sicherheit des Iraks", forderte das Parlament.

US-Präsident Trump bekräftigte am Sonntag Drohungen gegen den Iran. Die USA würden mit "starker Vergeltung" reagieren, sollte sich Teheran mit Angriffen auf Amerikaner für die Tötung des iranischen Generals Kassim Soleimanis rächen.

Angesichts der Krise riefen Deutschland, Großbritannien und Frankreich alle Seiten zu "äußerster Zurückhaltung" auf. "Es kommt nunmehr entscheidend darauf an, zu deeskalieren", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson, die das Bundespresseamt in Berlin am Sonntagabend veröffentlichte. "Wir appellieren an alle beteiligten Akteure, äußerste Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen. Die aktuelle Spirale der Gewalt in Irak muss beendet werden."