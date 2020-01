Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag dafür gestimmt, die Militärbefugnisse von Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran zu beschneiden. Die Demokraten nutzten ihre Mehrheit in der Parlamentskammer, um den Vorstoß zu verabschieden. Die Initiative soll Trump daran hindern, im Alleingang einen Krieg mit dem Iran anzufangen. Die Abgeordneten stimmten mit 224 zu 194 für den Beschluss, allerdings praktisch ohne die Unterstützung der Republikaner. Acht Demokraten stellten sich gegen die Resolution. Nur drei Republikaner schlossen sich der Mehrheit der Demokraten an.



Konkret heißt es in dem Beschluss, dass der Präsident US-Truppen nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis des Kongresses gegen den Iran einsetzen dürfe. Ausgenommen seien Einsätze, die der Abwehr eines "unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriffs" auf US-Ziele dienten. Die iranische Regierung sei ein führender staatlicher Förderer von Terrorismus, heißt es weiter, und die USA hätten ein Recht auf Selbstverteidigung. Allerdings hätten das amerikanische Volk und die Soldaten auch das Recht auf eine "glaubwürdige Erklärung" im Falle eines solchen Einsatzes. Festgehalten wird in der Resolution außerdem, dass der Kongress den Präsidenten bislang nicht zum Einsatz von Streitkräften gegen den Iran ermächtigt hat.



Die Resolution ist für den Präsidenten nicht bindend und bedarf auch dessen Unterschrift nicht. Dennoch habe der Beschluss "echten Biss", sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Es handle sich um "ein Statement des Kongresses der Vereinigten Staaten". Es werde "amerikanische Leben und Werte schützen", indem es darauf abziele, Trumps militärisches Handeln einzuschränken.

Trump hatte das Parlament schlicht übergangen

Auslöser war der Anschlag auf den ranghohen iranischen General Kassem Soleimani durch das US-Militär, der die Spannungen in der gesamten Nahostregion erhöht hat. Seitdem hinterfragen vor allem die Demokraten das Vorgehen des amerikanischen Präsidenten. Sie kritisieren, dass die Trump-Regierung den Kongress vor dem tödlichen Drohnenangriff nicht informiert hatte. Außerdem halten sie die Begründung der Regierung für fadenscheinig, dass das Attentat notwendig gewesen sei, um bevorstehende Angriffe des Iran auf US-Bürger zu verhindern.



Pelosi, eine Demokratin, hatte im Vorfeld den Militärschlag gegen Soleinmani als provokativ und unverhältnismäßig bezeichnet. Sie verwies auf die War Powers Resolution von 1973, die dem Präsidenten vorschreibt, "in jedem möglichen Fall" den Kongress zu konsultieren, bevor er US-Streitkräfte in Kampfhandlungen schickt.



Auch eine Reihe von Republikanern hatten sich in den vergangenen Tagen öffentlich über die Art und Weise empört, mit der die Trump-Regierung ihr Handeln im Iran rechtfertigt. Bei einer vertraulichen Sitzung hatte die Regierung eigentlich Senatoren ihre Beweggründe schildern wollen. Doch die Unterrichtung habe nur eine knappe Stunde gedauert und die meisten Fragen seien unbeantwortet geblieben, kritisierte der republikanische Senator Mike Lee im Anschluss. Er habe das Treffen als Beleidigung und "absolut verrückt" empfunden, sagte er.

Trotz der kritischen Stimmen einzelnder Republikaner gilt es als aussichtslos, dass auch der Senat einen ähnlichen Vorstoß zur Beschneidung von Trumps Militärbefugnissen billigt. Im Senat stellen Trumps Republikaner die Mehrheit. Ohnehin dürfte die Resolution spätestens an einem Veto Trumps scheitern. Eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern - die nötig wäre, um ein Veto zu überstimmen - ist nicht absehbar.