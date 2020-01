Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump geht in seine entscheidende Phase. Nach etwa vier Stunden wird der Senat darüber abstimmen, ob Zeugen vorgeladen werden sollen. Dies könnte zu einem abrupten Ende des Verfahrens und einem Freispruch für Trump führen.



Die Demokraten drängen auf weitere Zeugen, um vor allem den früheren nationalen Sicherheitsberater John Bolton vernehmen zu können, der in seinem noch unveröffentlichten Buch den US-Präsidenten schwer belastet hat. Er wirft ihm vor, Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar von Ermittlungen gegen seinen möglichen Herausforderer Joe Biden abhängig gemacht zu haben. Eine Aussage Boltons im Senat gilt vielen US-Medien zufolge als möglicher Wendepunkt im bisher für die Demokraten so gut wie aussichtslosen Verfahren.

Trump wird von den Demokraten vorgeworfen, in der Ukraine-Affäre seine Macht missbraucht zu haben. Zudem wird er beschuldigt, die Impeachment-Voruntersuchung im Repräsentantenhaus blockiert zu haben.

In der Nacht zu Freitag teilte ein bislang unentschlossener republikanischer Senator mit, gegen eine weitere Beweisaufnahme stimmen zu wollen. "Es bedarf keiner weiteren Beweise, um etwas zu beweisen, das bereits bewiesen wurde", sagte Lamar Alexander. Der Senator aus Tennessee galt als einer der wenigen Republikaner, die womöglich für die Vorladung weiterer Zeugen abstimmen könnten.



Die Republikaner haben 53 der 100 Sitze im Senat. Um Zeugenaussagen zuzulassen, müssten vier republikanische Senatoren mit den Demokraten stimmen. Ohne Alexander dürfte diese Mehrheit nicht zustande kommen. Eine Amtsenthebung des Präsidenten gilt wegen der republikanischen Mehrheit im Senat unabhängig davon als ausgeschlossen.

Die republikanische Senatorin Susan Collins aus Maine will dagegen für neue Zeugen stimmen. Sie spielt neben Alexander und Lisa Murkowski (Alaska) eine wichtige Rolle. Ein weiterer republikanischer Senator, Mitt Romney aus Utah, hatte bereits klargemacht, dass er für neue Zeugen stimmen werde.