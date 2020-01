Erst vor wenigen Wochen ließen die Demokraten eine einmalige Chance verstreichen. Hätten sie diese genutzt, wäre es für Donald Trump wohl deutlich schwieriger geworden, aggressive Militäraktionen gegen den Iran durchzuführen.



Zwei Kongressabgeordnete vom linken Parteiflügel, Barbara Lee und Ro Khanna, hatten Zusatzanträge zum jährlichen Militärhaushalt eingereicht, die Kriegshandlungen gegen die Islamische Republik verhindern sollten. Khanna wollte erreichen, dass Bundesgelder nicht ohne explizite Zustimmung des Kongresses für Militäraktionen gegen den Iran verwendet werden dürfen. Lees Vorschlag sollte das Authorization-for-the-Use-of-Military-Force-Gesetz (AUMF) außer Kraft setzen, mit dem US-Präsidenten seit den Anschlägen vom 11. September 2001 militärische Angriffe in aller Welt rechtfertigen – und das nun auch für einen Krieg gegen den Iran herangezogen werden könnte.



Doch keiner der beiden Zusatzartikel schaffte es ins Gesetz. Die Republikaner lehnten die Änderungen ab und die Demokraten waren nicht bereit, dafür zu kämpfen. Und so stimmte der größte Teil der demokratischen Abgeordneten in Senat und Repräsentantenhaus im Dezember für den 738 Milliarden Dollar teuren Militärhaushalt, der keinerlei Beschränkungen für Kriegshandlungen gegen den Iran beinhaltet. Trumps Gegner nutzten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus also nicht, um etwaigen Iran-Aggressionen des Präsidenten einen Riegel vorzuschieben.



Zurückhaltende Reaktionen auf Ermordung Soleimanis

Die Kontroverse um den Militärhaushalt zeigt: Die Demokraten sind keinesfalls entschiedene Gegner eines Kriegs gegen den Iran. Zumindest nutzen sie ihre parlamentarische Macht nicht, um eine militärische Konfrontation zu erschweren. Und sie stellen sich auch öffentlich nicht deutlich gegen einen Krieg. Das zeigen zum Beispiel die zurückhaltenden Reaktionen der demokratischen Präsidentschaftskandidaten auf die gezielte Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die US-Regierung. In teils verblüffend ähnlich lautenden Statements verurteilten Joe Biden, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg und andere Kandidaten die Schandtaten Soleimanis. Doch keiner der drei stellte prinzipiell infrage, ob dessen Tötung durch eine US-Drohne in einem Drittstaat gerechtfertigt sei.

Joe Biden kritisierte vor allem, dass Trumps Aktion unüberlegt sei. Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg und Klobuchar monierten, dass Trump den Kongress nicht in seine Entscheidung eingebunden habe. Klare Antikriegsstatements gab es von den Mitte-Kandidaten der Demokraten dagegen nicht. Lediglich die Präsidentschaftskandidaten vom linken Parteiflügel – Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard und Bernie Sanders – sprachen sich entschieden gegen einen möglichen Krieg gegen den Iran aus.

Auch der Widerstand aus der Parteispitze gegen Trumps militärische Eskalation in Sachen Iran blieb milde. Hier störte man sich ebenfalls vor allem an Verfahrensfragen. Chuck Schumer, Minderheitenführer der Demokraten im Senat, ist der Meinung, dass Trump nicht die Befugnisse besitze, um ohne Kongressbeschluss einen Krieg mit dem Iran zu beginnen. Schumer stimmte übrigens 2001 ebenfalls für die AUMF, die Präsidenten spontane Militärangriffe ohne Erlaubnis des Kongresses erleichtert. Der New Yorker Senator fordert nun vor allem, dass Trump der Öffentlichkeit jene Geheimdienstinformationen vorlegen soll, die als Begründung für den Angriff dienten.

Provokant und unverhältnismäßig

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nannte die Ermordung Soleimanis lediglich "provokant" und "unverhältnismäßig". Besorgt gab sich auch Pelosi vor allem, weil der Kongress vor dem Drohnenangriff auf den iranischen General nicht konsultiert worden sei. Am Sonntag kündigte Pelosi eine Resolution an, die die Regierung dazu verpflichtet, die Feindseligkeiten mit dem Iran innerhalb von 30 Tagen einzustellen. Viel mehr Widerstand gegen Trumps Iran-Politik gibt es aus den Reihen der Demokraten derzeit nicht.

Zumindest der moderate Parteiflügel hat offenbar kein Interesse an einer entschiedenen Deeskalationspolitik. Diese Zurückhaltung hat mehrere Gründe. Zunächst einmal sind die Demokraten prinzipiell keine antiinterventionistische Friedenspartei. Seit Jahrzehnten tragen sie die teils aggressive Sicherheitspolitik aller US-Regierungen mit. Dazu gehört nicht nur die Verabschiedung der AUMF. Die Demokraten unterstützten auch den auf Lügen basierenden Irakkrieg und stimmen jedes Jahr für einen Militäretat, der laut Angaben des National Priorities Projects höher ist als die Verteidigungsbudgets der sieben nachfolgenden Länder zusammen.

Außerdem fürchten die Demokraten, sie könnten Teheran gegenüber als zu freundlich erscheinen. Spätestens seit der Islamischen Revolution 1979 und der anschließenden Geiselnahme von US-Botschaftsmitarbeitern in Teheran, gilt der Iran als Erzgegner der USA. George W. Bush erklärte das Land 2002 gar zum Teil der "Achse des Bösen". Gegenüber einem als derart gefährlich inszenierten Gegner möchten die Demokraten in der Wahrnehmung der US-Wähler nicht als nachsichtig erscheinen. In der Partei herrscht vor allem seit dem 11. September zudem eine weit verbreitete Angst davor, sicherheitspolitisch zahnlos zu wirken.