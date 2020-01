Am Samstag spielte der Präsident Golf. In West Palm Beach in Florida, auf seinem eigenen Golfplatz. Er macht das an nahezu jedem Wochenende, es kostete, wegen des Personenschutzes, bislang ungefähr 110 Millionen US-Dollar Steuergelder, und es geht dabei vermutlich nur am Rande um Erholung. Seine Golfausflüge lenken die Kameras und Mikrofone der Weltöffentlichkeit in Richtung seiner Immobilien, was Werbung bedeutet und damit eine Stärkung der Marke Trump.

Um Markenbildung ging es Donald Trump auch, als er 2015 für die Präsidentschaft der USA kandidierte. Er glaubte damals nicht, dass er gewinnen würde, so erzählte er hinterher, und seine Berater glaubten es auch nicht. Er trat an, um für sich selbst zu werben und um nach dem Wahlkampf in die politische Medienwelt einzusteigen. Doch dann entstand ein Dreieck: die vermeintlich entrechteten und angeblich abgehängten Weißen im Landesinnern der USA (nicht nur Männer übrigens), Rupert Murdochs konservativer Sender Fox News, der mit großem Abstand die höchsten Quoten aller Kabelsender in den USA hat – und eben Trump. Es war, so schien es, ein Dreieck der Abhängigen, aber dann stärkten sie einander, gewannen miteinander, und seit drei Jahren ist Donald Trump nun der amerikanische Präsident.

Wird er es bleiben? Was wird dieses Wahljahr 2020 bringen – für den Präsidenten und für die USA?

Einiges lässt sich vorhersagen, anderes nicht, jedenfalls nicht exakt. Diverse Dinge hängen voneinander ab, Zufälle werden hinzukommen, auch die Weltlage wird sich verändern. Das Rennen um die Präsidentschaft ist offen, es dürfte knapp werden.



Ein moralisch diskreditierter Präsident

Wahrscheinlich ist dieser Verlauf des Trump-Jahres:

Die republikanische Mehrheit im Senat spricht Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren frei. Danach ist Trump ein moralisch diskreditierter Präsident mit einem gefledderten Team, seinen Anhängerinnen und Anhängern jedoch ist das gleichgültig. Der zweite, entscheidende Vertrag im Handelsstreit mit China kommt nicht zustande, auch die Krise mit Iran hält an, und die Europäer sowie natürlich die Iraner spielen auf Zeit, weil sie auf eine andere amerikanische Regierung hoffen, die das Atomabkommen wiederauferstehen lassen möchte. Joe Biden wird der demokratische Gegenkandidat. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner sind Trump und dessen ständigen Schlachtenlärm leid: Was die absolute Stimmenanzahl angeht, siegt Biden deutlich, aber in den vielen dünn bevölkerten Bundesstaaten im Landesinnern siegt meistens Trump – Joe Biden wird mit hauchdünnem Vorsprung Präsident.

Das Wort "wahrscheinlich" ist in diesem Szenario das entscheidende, denn es kann auch ganz anders kommen.

Beginnen wir mit dem Impeachment.

Die demokratischen Ankläger haben in den vergangenen Tagen auf 46 Seiten die gesamte Affäre dokumentiert. Artikel 1, "Machtmissbrauch", belegt so lückenlos wie stimmig, dass Trump einen Empfang im Weißen Haus und vor allem Militärhilfe im Wert von 391 Millionen Dollar als Druckmittel einsetzte beziehungsweise zurückhielt, um die Ukraine zu Ermittlungen gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu zwingen. Es ging Trump darum, seinen mutmaßlichen Gegner von 2020 mithilfe einer ausländischen Macht zu beschädigen, also die Wahlen zu beeinflussen, was gesetzeswidrig ist. Das haben viele Zeugen belegt.



Artikel 2, "Behinderung des Kongresses", ist ebenso gut belegt: Trump hatte seiner Regierung und seinen Mitarbeitenden verboten, vor den Ausschüssen des Repräsentantenhauses auszusagen. Sämtliche Dokumente ließ er zurückhalten.

Auf sieben Seiten hat das Weiße Haus umgehend geantwortet: Die Anschuldigungen seien "dreist" und "ungesetzlich". Die Fakten Artikel 1 betreffend bestreitet Team Trump nicht mehr, aber die Deutung: Er habe nicht gegen Biden agiert, sondern Korruption in der Ukraine bekämpfen wollen. Artikel 2 wiederum sei absurd, weil der Präsident lediglich wie ein Präsident im Rahmen seiner Machtbefugnisse gehandelt habe.