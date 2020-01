Die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán muss vorerst keinen Rauswurf aus der Europäischen Volkspartei (EVP) fürchten. Derzeit gebe es in der EVP keine Mehrheit für derart "radikale Maßnahmen", sagte Parteichef Donald Tusk nach Angaben von Teilnehmern in der EVP-Fraktionssitzung in Brüssel. Vielmehr bleibe die Mitgliedschaft von Fidesz suspendiert.

Die EVP-Mitgliedschaft des Fidesz war 2019 wegen Orbáns EU-kritischer Haltung und mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte auf Eis gelegt worden. Vorher hatte die Partei mehrfach den damaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker attackiert. Die EVP setzte drei Parteivertreter ein, um einen Ausschluss zu prüfen. Auch diese wurden sich dem Vernehmen nach aber nicht einig.

Anders als angekündigt soll ein kleiner Parteitag der christdemokratischen Parteienfamilie in der kommenden Woche weder über den Ausschluss beraten noch entscheiden. Tusk wolle das Thema gar nicht auf die Tagesordnung setzen, berichteten mehrere Teilnehmer aus der Fraktionssitzung. Hintergrund sei auch die unentschlossene Haltung von CDU und CSU, die zu den größten EVP-Mitgliedsparteien gehören. Der Chef der CDU/CSU-Europaabgeordneten, Daniel Caspary, hatte sich zuletzt gegen einen Rauswurf ausgesprochen.

Orbán hat einen Rechtsschwenk der EVP zur Bedingung für seine weitere Mitgliedschaft gemacht. Führende EVP-Politiker lehnen das jedoch ab.

Orbán will Rechts-außen-Spektrum einen

In Budapest gab es am Mittwoch zunächst keine Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen in der EVP-Fraktion. Die von Orbán kontrollierten Medien fahren seit Monaten eine Kampagne gegen die Volkspartei, der sie rückgratlosen "Liberalismus" und Laschheit bei der Verteidigung christlicher Werte vorwerfen. In der vergangenen Woche hatte der Spiegel berichtet, dass es in der EVP keine Mehrheit für einen Fidesz-Ausschluss gebe.

Am Montag schrieb Zsolt Bayer, ein Orbán-Vertrauter, im Fidesz-Sprachrohr Magyar Nemzet: "Sollen wir uns jetzt über diese Nachricht freuen (...)? Ich für meinen Teil gebe meiner Freude und Zufriedenheit Ausdruck, möchte aber zugleich entschieden festhalten, dass es für uns keinen Grund gibt, in der EVP zu bleiben."

Zugleich weisen Beobachter darauf hin, dass Orbán mit dem fortgeschriebenen Status quo vorerst gut leben kann. Zwar fallen seine Aktivitäten auf, das europäische Rechts-außen-Spektrum von der polnischen Regierungspartei PiS bis zur Lega von Matteo Salvini zu einen. In einem solchen Block – käme er denn zustande – wäre er ein großer Player, anders als in der EVP, wo er vor allem seit der Aussetzung der Fidesz-Mitgliedschaft nur am Rande mitmischt. Tatsächlich gibt es aber einigen Streit unter den Rechts-außen-Parteien, etwa beim Verhältnis zu Russland.