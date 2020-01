Die Angst vor Manipulationen des Präsidentschaftswahlkampfs durch China beschäftigt die Bürger Taiwans bis in die hintersten Ecken des Landes. So auch die Gasthausbetreiberin Jamie im Bergdorf Luye an der taiwanesischen Ostküste. Selbst hier hängen an den meisten Gebäuden Parteiflaggen, während kleine Lastwagen mit Lautsprechern durch die Reisfelder fahren, um die Anwohner mit Wahlwerbung zu beschallen.

Jamie macht sich Sorgen: dass sie nur deswegen so viele gute Nachrichten hört, weil sie in ihrer eigenen Echokammer feststeckt, dass andere Wahlberechtigte sich nicht gut genug informieren und von Falschinformationen beeinflusst werden und dass Präsidentin Tsai Ing-wen deswegen verlieren könnte. "Diese Falschinformationen sind jetzt überall und ältere Leute teilen sie besonders oft", beklagt sie. "Das größte Problem ist, dass fast niemand weiß, wie man sie erkennen kann." Sie drängt deswegen zwei junge Taiwanesen, die in ihrem Hostel übernachten, sich ein Video über Falschinformationen anzuschauen, damit sie am Samstag eine informierte Entscheidung fällen können.



Am Samstag werden in Taiwan das Parlament und der Präsident oder die Präsidentin gewählt. Amtsinhaberin Tsai Ing-wen von der Democratic Progressive Party (DPP) hofft auf eine Wiederwahl, nachdem sie vier Jahre lang versucht hat, Taiwan aus seiner wirtschaftlichen und politischen Verflechtung mit China zu lösen. Tsais größter Herausforderer ist Han Kuo-yu von der prochinesischen Kuomintang (KMT). Er verspricht, Taiwan reich zu machen, indem er mehr Handel mit China anstrebt. Kurz sah es aus, als könnte Hans populistische Botschaft ihn zum Präsidenten machen. Doch als Ende Dezember die letzten Umfragen vor der Wahl veröffentlicht werden durften, hatte sich das Blatt gewendet: Alle prophezeien einen Vorsprung von 20 bis 30 Prozent für Tsai.

China hat gelernt

Doch die Gefahr chinesischer Einflussnahme wirft einen Schatten über den allumspannenden Wahlkampf. Die Regierung in Peking, die Taiwan als Teil Chinas für sich beansprucht, hat eine klare Präferenz für Han. Während er enge Beziehungen zum Festland sucht, betont Präsidentin Tsai seit Jahren immer wieder Taiwans Status als Demokratie – im Gegensatz zu Chinas Ein-Parteien-Staat. Es wäre nicht das erste Mal, dass die chinesische Regierung versucht, die Wahl und politische Diskussion in Taiwan in ihrem Sinne zu beeinflussen.



Schon 2018 vermuteten viele Taiwanesinnen und Taiwanesen, dass Peking online die Lokalwahlen beeinflusst haben könnte. Damals war Präsidentschaftskandidat Han Kuo-yu überraschend zum Bürgermeister im südtaiwanesischen Kaohsiung gewählt worden. Er hatte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem wahren Onlinephänomen entwickelt, hinter dem manche chinesischen Einfluss vermuteten. So wurde eine der größten Facebook-Gruppen, die Han unterstützte und Falschinformationen über seinen Gegner verbreitete, vermutlich von drei Angestellten des chinesischen Internetunternehmens Tencent betrieben.

Chinesischer Einfluss bei taiwanesischen Wahlen ist an sich ein altes Thema: Sei es durch Verbindungen zu prochinesischen Medien in Taiwan, die ihre Berichterstattung explizit mit chinesischen Regierungsinstitutionen absprechen, seien es enge Beziehungen zu taiwanesischen Unternehmen, die finanziell von mehr Handel profitieren, oder durch die Einflussnahme über Lokalpolitiker und Tempelorganisationen. Chinesischer Einfluss online hingegen war lange Zeit plump und leicht zu erkennen. Doch die Regierung in Peking hat dazugelernt.



"Es ist mittlerweile unmöglich, die Gerüchte, die von China aus in Taiwan gestreut werden, von denen, die aus Taiwan selbst kommen, zu unterscheiden", meint Austin Wang, der an der University of Nevada Politikwissenschaften unterrichtet. Und: "Anders als Russland kooperiert China oft mit Leuten vor Ort." So gibt es inzwischen taiwanesische YouTuber, die direkt von chinesischen Medienunternehmen bezahlt werden, oder eine taiwanesische sogenannte content farm, deren Gründer sich offen für eine Vereinigung Taiwans mit China einsetzt. Manche content farms, die massenhaft politische Artikel mit Falschmeldungen vor allem über die Regierung Taiwans erstellen und verbreiten, profitieren direkt von chinesischen Geldern und haben es oft auch nur auf Profit abgesehen.