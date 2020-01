Der russische Präsident Wladimir Putin will arme Familien mehr unterstützen. In seiner Rede an die Nation, die er einmal im Jahr hält, kündigte er finanzielle Leistungen für Familie mit geringem Einkommen an. "Dabei geht es um die Zukunft", sagte er in Moskau vor der Föderalen Versammlung, vor der die Rede traditionell gehalten wird. Bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze sollen ärmere Familie eine zusätzliche Unterstützung für ihre Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren erhalten sollen. Bislang lag diese Grenze bei drei Jahren. Außerdem sollten Eltern mit vielen Kindern weitere finanzielle Leistungen erhalten.



Der russische Präsident sagte, vor allem niedrige Einkommen seien ein Hindernis für ein Bevölkerungswachstum. Die Rede an die Nation ist eine Bestandsaufnahme der Innen-, Sozial- und Außenpolitik.



Zuletzt gab es größere Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Viele erhoffen sich Veränderungen von Putin, der seit mehr als 20 Jahren – zeitweise als Regierungschef – an der Macht ist. In Russland wird 2021 ein neues Parlament gewählt. "Wir stehen vor einer historischen Aufgabe", meinte der Kremlchef. "In unserer Gesellschaft ist die Forderung nach Veränderung klar erkennbar." Putin hielt seine jährliche Rede zur Lage der Nation zum 16. Mal.