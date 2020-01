Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Rücktrittsgesuch seines Regierungschefs Oleksij Hontscharuk abgelehnt. Bei einem Treffen der beiden sagte Selenskyj, er wolle dem Premierminister eine zweite Chance geben. Allerdings forderte er ihn auf, dem Parlament einen Bericht über die bisherigen Ergebnisse seiner Regierungsarbeit vorzulegen. Zuvor hatte Hontscharuk seinen Rücktritt eingereicht, nachdem ein Tonmitschnitt mit abfälligen Bemerkungen des Regierungschefs über Selenskyj an die Öffentlichkeit gelangt war.

Hontscharuk hatte bei einer Beratung von Regierungsmitgliedern mit der Spitze der Zentralbank über den Präsidenten gesagt, dieser habe eine "sehr primitive" Vorstellung von Wirtschaft und "Nebel im Kopf". Allerdings räumte er dabei auch ein, selbst ein Laie in Wirtschaftsfragen zu sein. Hontscharuk gilt als Verfechter liberaler Wirtschaftsreformen.



In seinem drauffolgenden Rücktrittsgesuch entschuldigte er sich für seine Äußerungen und nannte Selenskyj "ein Beispiel von Offenheit und Transparenz". Die Gesprächsaufzeichnung erwecke "künstlich den Eindruck", dass er und seine Regierung den Präsidenten nicht respektieren, was aber nicht der Fall sei.



Hontscharuk ist erst seit Ende August 2019 Regierungschef. Er gehört Selenskyjs Partei Diener des Volkes an, die in der Rada, dem ukrainischen Parlament, die absolute Mehrheit hat. Ukrainischen Medienberichten zufolge zweifelten Vertreter der eigenen Parlamentsfraktion die Ernsthaftigkeit von Hontscharuks Rücktrittsangebot an.



Wie das ukrainische Nachrichtenportal Liga.net schreibt, sagte ein Abgeordneter, das Gesuch sei "ein orchestriertes Spiel", Selenskyj werde es ablehnen. Darauf weise hin, dass Hontscharuk sein Schreiben ausdrücklich an den Präsidenten richtete. Laut der ukrainischen Verfassung hätte er es dem Parlament übergeben müssen.