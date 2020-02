Ehemaliger Staatschef Hosni Mubarak ist tot – Seite 1

Ägyptens früherer Machthaber Husni Mubarak ist tot. Er starb nach Angaben des staatlichen ägyptischen Fernsehens im Alter von 91 Jahren. Mubarak stand fast 30 Jahre an der Spitze des bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt.



Mubarak war im Feburar 2011 im Zuge der arabischen Aufstände nach tagelangen Massenproteste in Ägypten gestürzt worden. Nach dem Aufstand folgten in dem Land Jahre der politischen Instabilität.

Mubarak hatte seine letzten Lebensjahre zu großen Teilen in einem Militärkrankenhaus in Kairo verbracht. Gegen ihn liefen mehrere Prozesse, in denen er teilweise zu Haftstrafen verurteilt wurde. Im März 2017 sprach ihn dann das oberste Gericht Ägyptens von dem Vorwurf frei, Mitschuld am Tod von mehr als 800 Demonstranten während der Aufstände gehabt zu haben und ließ ihn frei.