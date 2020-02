Donald Trump kündigt Friedensabkommen mit Taliban an – Seite 1

US-Präsident Donald Trump schickt seinen Außenminister Mike Pompeo am Samstag zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit den radikalislamischen Taliban. Außerdem werde Verteidigungsminister Mark Esper eine gemeinsame Erklärung mit der afghanischen Regierung abgeben, sagte Trump. Die Zeremonie ist in Doha in Katar geplant. Bereits in der vergangenen Woche hatten die USA bekanntgegeben sich auf eine Unterzeichnung des Friedensabkommens vorzubereiten.



Innerafghanische Verhandlungen sollten demnach kurz nach der Unterzeichnung des Vertrags zwischen den USA und den Taliban beginnen. Sie würden "auf diesem grundlegenden Schritt" aufbauen und sollten "eine umfassende und dauerhafte Waffenruhe" und einen Plan für die künftige Politik Afghanistans ermöglichen, sagte Pompeo. Diese Verhandlungen werden als die eigentlichen Friedensgespräche gesehen, bei denen es um eine Neuverteilung der politischen Macht im Land zwischen den Extremisten und der afghanischen Regierung in Kabul geht.

Die USA verhandeln seit mehr als einem Jahr mit den Taliban über einen Abzug Tausender Soldaten im Gegenzug für Zugeständnisse und Sicherheitsgarantien der Taliban. Dem Plan zufolge soll die Zahl der dort stationierten US-Soldaten von etwa 13.000 auf 8.600 sinken.