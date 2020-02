Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Getöteten seien vier Soldaten und zwei Zivilisten, sagte Nasrat Rahimi, ein Sprecher des Innenministeriums am Morgen. Mindestens zwölf weitere Menschen, darunter fünf Zivilisten, seien bei dem Attentat in der Nähe einer Militärakademie verletzt worden.



Ein Selbstmordattentäter hatte Rahimi zufolge am frühen Morgen seine Sprengstoffweste in der Nähe der Marshal Fahim Academy im Westen der Stadt gezündet. Lokale Medien berichteten, er habe dies an einer Bushaltestelle getan, die von Kadetten wie Zivilisten genutzt werde. Bisher hat keine militante Gruppe die Verantwortung für das Attentat übernommen. Das Gebiet wurde von Sicherheitskräften weitgehend abgesperrt.



Der Anschlag beendet mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt. Diese entspanntere Phase hatte Spekulationen genährt, dass die radikalislamischen Taliban sich mit Gewaltakten in größeren Städten bewusst zurückhielten, um ihre Friedensverhandlungen mit der US-Regierung nicht zu gefährden. In den Verhandlungen geht es unter anderem um einen Abzug der US-Truppen aus dem Land.

Ein größerer Anschlag war zuletzt in Kabul im November verübt worden. Dabei wurden mindestens zwölf Menschen durch eine Autobombe getötet. Der Anschlag ereignete sich nur einen Tag nach der Ankündigung eines Gefangenenaustauschs mit der Taliban. Damals hatte der afghanische Präsident Aschraf Ghani angekündigt, drei hochrangige Talibanmitglieder freilassen zu wollen. Im Gegenzug sollten die Taliban zwei im Jahr 2016 entführte Professoren der American University of Afghanistan in Kabul freilassen. Die Wissenschaftler wurden anschließend nach mehr als dreijähriger Gefangenschaft freigelassen.