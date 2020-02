Aschraf Ghani ist für eine zweite Amtszeit zum Präsidenten Afghanistans gewählt worden. Die Unabhängige Wahlkommission bestätigte das endgültige Ergebnis fast fünf Monate nach der Wahl. Demnach erhielt der amtierende Präsident 50,64 Prozent der Stimmen. Wegen Betrugsvorwürfen war die Verkündung des Wahlsiegers wiederholt verschoben worden.

1,8 Millionen Wahlberechtigte hatten am 28. September 2019 aus insgesamt 18 Kandidaten über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Kurz nach der Wahl hatten sich Ghani und Regierungschef Abdullah Abdullah jeweils selbst zum Sieger erklärt. Die Wahlkommission wies daraufhin beide Kandidaten zurecht. Am 19. Oktober hätte das Wahlergebnis ursprünglich veröffentlicht werden sollen, was jedoch aufgrund technischer Probleme und von Vorwürfen der Wahlfälschung vertagt wurde. Laut den aktuellen Ergebnissen kam Abdullah auf 39,52 Prozent der Stimmen.

Die Abstimmung über den neuen Präsidenten hatte bereits im April 2019 stattfinden sollen. Zweimal wurde die Wahl unter anderem wegen der abgebrochenen Friedensverhandlungen zwischen Donald Trump und den radikalislamischen Taliban verschoben.