US-Verteidigungsminister Mark Esper hat eine Vereinbarung mit den radikalislamischen Taliban über eine Waffenruhe bestätigt. "Wir haben jetzt einen Vorschlag zur Reduzierung der Gewalt auf dem Tisch, der von unserem Botschafter und den Taliban ausgehandelt wurde", sagte Esper auf der Internationalen Sicherheitskonferenz in München. Ohne Risiken sei der Deal – der offenbar am Sonntag formell verkündet werden soll – aber nicht. Die "Reduzierung der Gewalt" in Afghanistan solle dann am Montag beginnen.

Zunächst ist in dem Deal US-Kreisen zufolge eine siebentägige "Gewaltreduzierung" vorgesehen. Geschieht das tatsächlich, soll daraus ein formeller Waffenstillstand werden. Danach solle ab März zwischen allen Afghanen über einen endgültigen Abzug der amerikanischen Truppen verhandelt werden.

US-Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Esper hatten am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz am Freitag den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani getroffen. Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, der mit Talibanvertretern die letzten Details des Abkommens vereinbart hatte, nahm an dem Treffen ebenfalls teil. Regierungsbeamten zufolge ist Präsident Donald Trump im Prinzip mit dem Vorgehen einverstanden.

Der Weg zu Friedensgesprächen

Der Quelle zufolge haben sich die Taliban verpflichtet, während der Phase der "Gewaltreduzierung" keine Selbstmordattentate und Raketenangriffe mehr zu verüben und keine Bomben am Straßenrand mehr einzusetzen. Die USA sollen die Einhaltung überwachen und entscheiden, ob es Verstöße gegeben hat. Falls die Taliban ihre Zusagen einhalten, soll ein zweites Abkommen zwischen den USA und den Taliban unterzeichnet werden, das Friedensgespräche und den Rückzug von US-Truppen einleiten würde.

Ein mit der Materie vertrauter Talibanvertreter sagte, das zweite Abkommen könnte am 29. Februar unterschrieben werden. Danach sollten 5.000 gefangene Taliban freigelassen werden, bis am 10. März innerafghanische Gespräche beginnen könnten. Deutschland und Norwegen hätten sich bereit erklärt, Gastgeber der Verhandlungen zu sein. Entschieden sei dazu aber noch nichts. Der Rückzug ausländischer Truppen werde schrittweise beginnen und sich über 18 Monate erstrecken.

Antiterroreinsätze werden fortgesetzt

US-Regierungsbeamte haben noch nichts über einen Plan für eine erste Truppenreduzierung gesagt, doch wurde allgemein erwartet, dass Washington seine derzeit rund 12.000 Soldaten in Afghanistan nach Unterzeichnung des Abkommens mit den Taliban auf etwa 8.600 verringert. Einsätze gegen das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) in Afghanistan sollten abseits des Waffenstillstands mit den Taliban fortgesetzt werden.

Um die Freilassung von Taliban zwischen Waffenstillstand und Verhandlungsbeginn sicherzustellen, sind die USA allerdings auf den afghanischen Präsidenten Ghani angewiesen. Der hat immer wieder kritisiert, dass er über die Verhandlungen Khalilzads mit den Taliban im Unklaren gelassen werde. Die Taliban haben Gespräche mit der afghanischen Regierung bislang verweigert. An den Friedensgesprächen mit den Taliban sollen jetzt aber doch Vertreter der Regierung teilnehmen. Sie sollen allerdings nicht in dieser Funktion den Taliban gegenübersitzen, sondern als einfache Afghanen.