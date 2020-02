Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will, dass sich die Bundeswehr stärker am Kampf gegen islamistischen Terror in der Sahelregion beteiligt. "In diesen Missionen müssen wir noch robuster werden", sagte die scheidende CDU-Vorsitzende auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Derzeit sind deutsche Soldatinnen und Soldaten in Ausbildungsmissionen in der Sahelzone im Einsatz.

Kramp-Karrenbauer, die Anfang der Woche ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt hatte, glaubt nicht, dass die ungeklärte Nachfolge Deutschlands Handlungsfähigkeit lähmen werde. "Diese Partei ist sich sehr wohl bewusst, dass die Stabilität Deutschlands einen wichtigen Einfluss auf die Stabilität Europas hat", sagte sie.



Die deutsche Verteidigungsministerin rief die Europäischen Staaten dazu auf, eine gemeinsame Sicherheitspolitik zu entwickeln, um global weiter ernst genommen zu werden. "Ich sehe Europa und gerade mein Land in der Pflicht, mehr Handlungsfähigkeit und mehr Willen zum Handeln zu entwickeln", sagte sie. Deutschland und die EU blickten auf eine strategische Lage, die immer stärker von der Konkurrenz großer Mächte bestimmt werde.

Andere Staaten und Organisationen seien bereit zu handeln und schreckten auch nicht vor militärischer Gewalt zurück. Das zeige sich etwa beim islamistischen Terrorismus und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland. "Und was macht der Westen, was machen wir? Wir beschreiben unsere Schwächen. Wir kommentieren das Handeln anderer. Und wir beklagen uns", sagte Kramp-Karrenbauer. "Ich möchte, dass wir unseren eigenen Interessen folgen können und unseren eigenen Kurs halten, wenn der Wind um uns rauer wird."

Gemeinsames Handeln in Konflikten

Die Sahelzone sei aus mehreren Gründen eine Schlüsselregion für Europa. Das betreffe etwa Migration und Flüchtlingsbewegungen und die Bedrohung durch den Terrorismus. "Deswegen ist es so wichtig, dass auch Deutschland dort engagiert bleibt, auch militärisch", sagte die Politikerin.

Die Folgen des Kriegs in Syrien hätten gezeigt, was geschehe, wenn Europa keine Tatkraft zeige. Nun leide die Bevölkerung, und die Auswirkungen des Konflikts seien auch in Europa spürbar. "Das darf uns in anderen Konfliktlagen und Konfliktregionen nicht wieder passieren", sagte Kramp-Karrenbauer.

Auch im Konflikt zwischen der USA und Iran sei es wichtig, dass europäische Staaten gemeinsam handelten. Deutschland beteilige sich nicht an der US-Mission in der Straße von Hormus, weil die Bundesregierung im Umgang mit Iran eine Politik maximalen Drucks für den falschen Weg halte. Es sei aber auch für Deutschland von höchster Bedeutung, dass die Region stabil und die Seewege frei blieben. Kramp-Karrenbauer sprach sich dafür aus, auf einem EU-Gipfel einzelne Mitgliedstaaten zu beauftragen, eine gemeinsame Mission durchzuführen.